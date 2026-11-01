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3600 günden emeklilik maaşı ne kadar? 3600 prim gün ile emeklilik şartları nedir?

3600 günden emeklilik maaşı ne kadar? 3600 prim gün ile emeklilik şartları nedir?

09:33, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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3600 günden emeklilik maaşı ne kadar? 3600 prim gün ile emeklilik şartları nedir?

3600 günle emeklilik, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı bulunan ve 4A (SSK) kapsamında emekli olacak kişiler için belirli koşullarla mümkündür. Bu haktan yararlanmak için en az 15 yıllık sigortalılık süresinin ve 3600 prim gününün tamamlanması, ayrıca kişinin tabi olduğu yaş şartının sağlanması gerekir. Şartları 23 Mayıs 2002'den sonra tamamlayanlar kademeli yaş şartına tabidir, kadınlarda 52 ile 58, erkeklerde 56 ile 60 yaş aranır. Peki 3600 günden emeklilik maaşı ne kadar? 3600 prim gün ile emeklilik şartları nedir? İşte detaylar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre 3600 günle emeklilik (halk arasındaki adıyla yaştan ya da kısmi emeklilik), normal şartlarda prim gününü tamamlamakta zorlanan çalışanlar için sağlanan istisnai bir haktır. Her 3600 günü olan çalışanın doğrudan emekli olabilmesi mümkün olmayıp, bu haktan yararlanabilmek için belirli hukuki şartların bir arada bulunması gerekmektedir. 3600 prim günüyle emeklilik şartları ve merak edilen detaylar şu şekildedir: 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre 3600 günle emeklilik (halk arasındaki adıyla yaştan ya da kısmi emeklilik), normal şartlarda prim gününü tamamlamakta zorlanan çalışanlar için sağlanan istisnai bir haktır. Her 3600 günü olan çalışanın doğrudan emekli olabilmesi mümkün olmayıp, bu haktan yararlanabilmek için belirli hukuki şartların bir arada bulunması gerekmektedir. 3600 prim günüyle emeklilik şartları ve merak edilen detaylar şu şekildedir:&nbsp;

3600 gün emeklilik şartları nedir?

Erkeklerin 3600 gün emeklilik hakkı için iki şart birlikte aranır: en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 günlük prim ödeme gün sayısı. Bu iki şartın birlikte tamamlandığı tarih, tabloda aranan yaşı belirler. Tablodaki aralıklar sigortaya giriş tarihini değil, 15 yıl ve 3600 günün tamamlandığı tarihi gösterir.

24.05.2002 – 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında

24.05.2005 – 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında

24.05.2008 – 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında

24.05.2011 – 23.05.2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında

24.05.2014 ve sonrasında tamamlayanlar 60 yaşında,

3600 gün emeklilik şartları nedir?Erkeklerin 3600 gün emeklilik hakkı için iki şart birlikte aranır: en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 günlük prim ödeme gün sayısı. Bu iki şartın birlikte tamamlandığı tarih, tabloda aranan yaşı belirler. Tablodaki aralıklar sigortaya giriş tarihini değil, 15 yıl ve 3600 günün tamamlandığı tarihi gösterir.24.05.2002 – 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında24.05.2005 – 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında24.05.2008 – 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında24.05.2011 – 23.05.2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında24.05.2014 ve sonrasında tamamlayanlar 60 yaşında,

Kadınların 3600 Güne Göre Emeklilik Şartları

Kadınlarda da aranan iki şart aynıdır: en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 günlük prim ödeme gün sayısı. Yaş kademesi, bu iki şartın birlikte tamamlandığı tarihe göre değişir. Tablodaki aralıklar sigortaya giriş tarihini değil, 15 yıl ve 3600 günün tamamlandığı tarihi gösterir.

24.05.2002 – 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında

24.05.2005 – 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında

24.05.2008 – 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında

24.05.2011 ve sonrasında tamamlayanlar 58 yaşında

Kadınların 3600 Güne Göre Emeklilik ŞartlarıKadınlarda da aranan iki şart aynıdır: en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 günlük prim ödeme gün sayısı. Yaş kademesi, bu iki şartın birlikte tamamlandığı tarihe göre değişir. Tablodaki aralıklar sigortaya giriş tarihini değil, 15 yıl ve 3600 günün tamamlandığı tarihi gösterir.24.05.2002 – 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında24.05.2005 – 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında24.05.2008 – 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında24.05.2011 ve sonrasında tamamlayanlar 58 yaşında

15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli bir emeklilik türüdür. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar, 4500 gün prim ödemesi ve kademeli yaş şartını sağlamak zorundadır. 15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle, SGK hizmet dökümünüzü alarak, sigorta başlangıç tarihinizi, sigortalılık sürenizi ve prim gün sayınızı kontrol edin. Hizmet dökümünüzü e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 veya öncesinde ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını sağladığınızda 3600 gün emeklilik hakkından faydalanabilirsiniz. Bu şartları 23 Mayıs 2002 tarihinde tamamlamış olanlarda aynı tarih itibarıyla kadın için 50, erkek için 55 yaşın doldurulmuş olması aranır. Şartları 23 Mayıs 2002 tarihinden sonra tamamladıysanız kademeli yaş şartına tabi olursunuz ve kadınlar için 52 ile 58, erkekler için 56 ile 60 yaş arasında değişen bir yaşı doldurmanız gerekir.

15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli bir emeklilik türüdür. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar, 4500 gün prim ödemesi ve kademeli yaş şartını sağlamak zorundadır. 15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:Öncelikle, SGK hizmet dökümünüzü alarak, sigorta başlangıç tarihinizi, sigortalılık sürenizi ve prim gün sayınızı kontrol edin. Hizmet dökümünüzü e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerinden alabilirsiniz.Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 veya öncesinde ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını sağladığınızda 3600 gün emeklilik hakkından faydalanabilirsiniz. Bu şartları 23 Mayıs 2002 tarihinde tamamlamış olanlarda aynı tarih itibarıyla kadın için 50, erkek için 55 yaşın doldurulmuş olması aranır. Şartları 23 Mayıs 2002 tarihinden sonra tamamladıysanız kademeli yaş şartına tabi olursunuz ve kadınlar için 52 ile 58, erkekler için 56 ile 60 yaş arasında değişen bir yaşı doldurmanız gerekir.

ğer sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartını sağladığınızda, kademeli yaş şartına tabi olursunuz. Bu durumda, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmanız gerekir. Ancak, bu yaş şartı 2036 yılına kadar kademeli olarak artacaktır.

Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 1 Mayıs 2008 veya sonrasında ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 7200 prim günü şartını sağladığınızda, kademeli yaş şartına tabi olursunuz. Bu durumda, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmanız gerekir. Ancak, bu yaş şartı 2036 yılına kadar kademeli olarak artacaktır.

ğer sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartını sağladığınızda, kademeli yaş şartına tabi olursunuz. Bu durumda, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmanız gerekir. Ancak, bu yaş şartı 2036 yılına kadar kademeli olarak artacaktır.Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 1 Mayıs 2008 veya sonrasında ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 7200 prim günü şartını sağladığınızda, kademeli yaş şartına tabi olursunuz. Bu durumda, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmanız gerekir. Ancak, bu yaş şartı 2036 yılına kadar kademeli olarak artacaktır.

Emekli kadar maaş ne kadar?

2026 yılı itibarıyla 3600 gün (kısmi emeklilik) ile emekli olan birinin alacağı maaş sabit bir tutar değildir; ancak Temmuz 2026 itibarıyla uygulanan en düşük 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) emekli aylığı 23.552 TL'dir. 

Aylık bağlama oranı, 2008 sonrası çalışmalar için prim gün sayısının her 360 günü karşılığında yüzde 2 olarak uygulanır ve yüzde 90’ı geçemez. Bu oranla 3600 gün yüzde 20’ye, 5000 gün yaklaşık yüzde 27,8’e karşılık gelir.

Emekli kadar maaş ne kadar?2026 yılı itibarıyla 3600 gün (kısmi emeklilik) ile emekli olan birinin alacağı maaş sabit bir tutar değildir; ancak Temmuz 2026 itibarıyla uygulanan en düşük 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) emekli aylığı 23.552 TL'dir.&nbsp;Aylık bağlama oranı, 2008 sonrası çalışmalar için prim gün sayısının her 360 günü karşılığında yüzde 2 olarak uygulanır ve yüzde 90’ı geçemez. Bu oranla 3600 gün yüzde 20’ye, 5000 gün yaklaşık yüzde 27,8’e karşılık gelir.

Aradaki 1400 günlük fark, bağlama oranında yaklaşık 7,8 puanlık bir fark oluşturur. 1999 öncesi sigortalılarda hesap tek bir orandan ibaret değildir. 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönemler kendi kurallarına göre ayrı ayrı hesaplanır, bağlanan aylık bu kısmi aylıkların toplamından oluşur.

Aradaki 1400 günlük fark, bağlama oranında yaklaşık 7,8 puanlık bir fark oluşturur. 1999 öncesi sigortalılarda hesap tek bir orandan ibaret değildir. 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası dönemler kendi kurallarına göre ayrı ayrı hesaplanır, bağlanan aylık bu kısmi aylıkların toplamından oluşur.
Başlıklar :3600 Emeklilikkademeli emeklilikemeklilik şartlarıemekli maaşı
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Yeni Şafak
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