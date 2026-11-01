15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerli bir emeklilik türüdür. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar, 4500 gün prim ödemesi ve kademeli yaş şartını sağlamak zorundadır. 15 yıl ve 3600 prim günü ile emeklilik için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle, SGK hizmet dökümünüzü alarak, sigorta başlangıç tarihinizi, sigortalılık sürenizi ve prim gün sayınızı kontrol edin. Hizmet dökümünüzü e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Eğer sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 veya öncesinde ise, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını sağladığınızda 3600 gün emeklilik hakkından faydalanabilirsiniz. Bu şartları 23 Mayıs 2002 tarihinde tamamlamış olanlarda aynı tarih itibarıyla kadın için 50, erkek için 55 yaşın doldurulmuş olması aranır. Şartları 23 Mayıs 2002 tarihinden sonra tamamladıysanız kademeli yaş şartına tabi olursunuz ve kadınlar için 52 ile 58, erkekler için 56 ile 60 yaş arasında değişen bir yaşı doldurmanız gerekir.