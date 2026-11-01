DUS ve STS 2. Dönem sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
DUS 2. Dönem, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. STS Diş Hekimliği 2. Dönem ise yalnız Ankara'da düzenlenecek. DUS için 24 bina ve 552 salon, STS Diş Hekimliği için tek bina ve 32 salon kullanılacak. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak. Peki DUS ve STS 2. Dönem sınavı saat kaçta bitecek, sınav kaç dakika sürecek?
ÖSYM Başkanlığınca, 2026-DUS 2. Dönem, 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem bugün düzenlenecek. STS Diş Hekimliği 2. Dönem'de 120 soru, DUS 2. Dönem'de ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak.
DUS 2. Dönem sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
DUS 2. Dönem, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak. DUS için 24 bina ve 552 salon, STS Diş Hekimliği için tek bina ve 32 salon kullanılacak. Sınavlar saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
STS 2. Dönem sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
STS Diş Hekimliği 2. Dönem ise yalnız Ankara'da düzenlenecek. STS Diş Hekimliği 2. Dönem'de 120 soru, DUS 2. Dönem'de ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Sınavlar, saat 12.45'te sona erecek.
Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. STS Diş Hekimliği 2. Dönem'e yurt dışında diş hekimliği alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adaylar katılacak.
DUS ve STS sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor?
Adayların sınavda başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekecek. DUS 2. Dönem'e 11 bin 835, STS Diş Hekimliği 2. Dönem'e 639 aday katılacak.