DHBT saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavında kaç soru sorulacak?
2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Diyanet bünyesinde görev almak isteyen adayların katılacağı sınav 1 Kasım Pazar günü yapılacak. KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak. DHBT sonuçları 25 Kasım'da açıklanacak. Peki KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavında kaç soru sorulacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) bugün düzenlenecek. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne 147 bin 844 aday katılacak, sonuçlar 25 Kasım'da açıklanacak. Peki DHBT saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, sınavında kaç soru sorulacak?
DHBT saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavında kaç soru sorulacak?
KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda düzenlenecek. 2026 DHBT sınavı saat 10.15'te başlayacak. Saat 11.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
KPSS DHBT testi, 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
147 bin 844 aday katılacağı KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları 25 Kasım'da ÖSYM üzerinden açıklanacak.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
DHBT sınavına kaç kişi katılacak?
Sınava katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarına katıldıklarını ifade eden ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS DHBT'ye 49 bin 40 adayın ortaöğretim, 36 bin 367 adayın ön lisans ve 62 bin 437 adayın lisans düzeyinde katılacağını bildirdi.