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Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları: 1 Kasım 2026 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hangi kuruma atamalar yapıldı?

Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları: 1 Kasım 2026 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hangi kuruma atamalar yapıldı?

08:24, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 08:24, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları: 1 Kasım 2026 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hangi kuruma atamalar yapıldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026/367 sayılı kararla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleştirildi. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı atandı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 Kasım 2026 Resmi Gazete atama ve görevden alma kararları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yeni atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince&nbsp;yeni atamalar yapıldı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekçi, Kurul üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARICumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekçi, Kurul üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

Atamaların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Atamaların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği bildirildi.Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

Bakanlığın Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.

Bakanlığın Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.
Başlıklar :Resmi GazeteResmi Gazete atama kararlarıSPKCumhurbaşkanlığı KararnamesiMuhsin Atcı
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