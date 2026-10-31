ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Gram altın neden kadar oldu son dakika? İşte güncel altın fiyatları
Altın neden düşüyor sorusu, 30 Ekim 2026 Cuma günü piyasalarda yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından yatırımcıların gündemine yerleşti. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere altın türlerinde görülen aşağı yönlü hareket, birikimini değerli metallerde değerlendiren vatandaşların dikkatini çekti. Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası ve faiz beklentileri altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda oluşan yeni beklentiler, ons altın fiyatındaki hareketliliği artırırken bu durum yurt içindeki gram altın fiyatlarına da yansıyor. Altındaki düşüşün ne kadar süreceği ve fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, 30 Ekim bugün altın fiyatları neden geriledi? Gram ve çeyrek altındaki düşüşün arkasında hangi gelişmeler bulunuyor? Fed'in faiz politikası altın piyasasını nasıl etkiliyor? İşte altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri…
Gram altın neden düşüyor sorusu, 30 Ekim Cuma günü altın piyasasında yaşanan aşağı yönlü hareketin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatında gerileme görülürken, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde de düşüş dikkat çekti. Altın fiyatlarının yönünü belirleyen küresel gelişmeler, özellikle ABD ekonomisinden gelen veriler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerle yeniden gündeme geldi. Faiz oranlarının yüksek kalabileceği veya yeni bir artış ihtimalinin güçlenebileceği yönündeki değerlendirmeler, faiz getirisi bulunmayan altına olan talep üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bunun yanında ons altının uluslararası piyasalardaki hareketi ve dolar kurundaki değişimler, Türkiye'deki gram altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle küresel piyasalarda yaşanan her önemli gelişme iç piyasadaki fiyatlara da yansıyabiliyor. Peki, 30 Ekim bugün gram altın neden geriledi? Çeyrek altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni ne? Altın piyasasında hangi gelişmeler takip ediliyor? İşte merak edilen ayrıntılar…
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenleri arasında ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler, enflasyonun yüksek seyretmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi öne çıkıyor.
Reuters'ın aktardığına göre ons altın 30 Ekim'de yüzde 1,6 gerileyerek 3.956,09 dolar seviyesine indi ve yaklaşık dört ayın en düşük seviyesini gördü. Piyasalarda, ABD ekonomisinin güçlü görünümünü koruması ve enflasyonun hızlanması nedeniyle Fed'in Aralık ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlendi.
FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLEDİ?
Fed, bu hafta politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığında sabit tuttu. Ancak ABD'de açıklanan veriler, enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğine işaret etti.
Üçüncü çeyrekte ABD ekonomisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,4 büyürken, Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyon göstergesi eylülde yüzde 3,6'ya yükseldi. Bu gelişmeler, piyasalarda Aralık ayında faiz artışı ihtimalinin yeniden güçlenmesine neden oldu.
Faizlerin yüksek kalması veya yeniden artırılması, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle Fed'e ilişkin şahin beklentiler, ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.
30 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
30 Ekim saat 16.00 itibarıyla verilen fiyatlara göre gram altın 6.350,51 TL alış, 6.351,41 TL satış seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük değişim yüzde -1,64 olarak kaydedildi.
Çeyrek altın 10.313 TL alış, 10.396 TL satış seviyesinden işlem görürken günlük değişim yüzde -2,02 oldu.
Ons altın ise 3.943,87 dolar alış ve 3.944,51 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük düşüş yüzde 1,92 seviyesinde.