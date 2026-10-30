Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 30 Ekim Cuma maç programı
Bugün Süper Lig başta olmak üzere Trendyol 1. Lig, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga’da oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere heyecan dolu bir gün yaşatacak. Takımların puan mücadelesi vereceği maçlarda tüm gözler sahadan çıkacak sonuçlarda olacak. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte 30 Ekim Cuma maç programı.
Yeşil sahalarda heyecan hafta sonu öncesinde 30 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak birbirinden kritik karşılaşmalarla başlıyor. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de haftanın açılış mücadelelerinin yanı sıra İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de zirve ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar sporseverlerin odağında yer alıyor. Futbol tutkunlarının "Bugün hangi maçlar var, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig açılış maçları saat kaçta, Avrupa liglerinde Cuma fikstürü nasıl ve maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları güncel maç programı ile netlik kazandı. 30 Ekim Cuma gününün öne çıkan karşılaşmaları ve yayın takvimi şu şekildedir:
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
13:00 Adanaspor - Kırıkkalespor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1
15:00 Konyaspor - Galatasaray TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok
15:30 Abha - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor
17:30 Turan - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi Idman TV
19:00 Shakhtar Donetsk - Obolon Brovar Ukrayna Premier Ligi Tivibu Spor 1
20:00 Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Esenler Erokspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Arminia Bielefeld - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
20:30 Energie Cottbus - Bochum Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
21:00 Le Havre - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
21:00 Nice - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
22:30 Elversberg - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus
23:00 Villarreal - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Sheffield Utd - Wrexham İngiltere Championship S Sport Plus
23:05 Lille - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
23:15 Casa Pia - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Bein Sports