Emeklilere seyyanen zam var mı? 2027 Ocak’ta 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı sorusu, 2027 yılı maaş artışları öncesinde milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Memur emeklilerini kapsayan seyyanen zam kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'na sunulması, emekli maaşlarına yönelik beklentileri yeniden artırdı. Yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini ilgilendiren teklifin ayrıntıları merak edilirken, gözler Meclis'teki yasama sürecine çevrildi. 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, memur emeklilerine uygulanmamış ve bu durum uzun süredir gündemdeki yerini korumuştu. Son gelişmeyle birlikte memur emeklilerinin de bu artıştan yararlanmasına yönelik yeni bir adım atılmış oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı açıklamalar da emeklilerin beklentilerini artırdı. Peki, memur emeklilerine seyyanen zam verilecek mi? Kanun teklifi kimleri kapsıyor? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte emekli maaşlarına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar…