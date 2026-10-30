KPSS ÖN LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI 2026! KPSS ön lisans en düşük ve en yüksek atama puanı kaç?
2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları belli oldu. 4 Ekim tarihinde gerçekleştirilen sınava katılan ve kamu personeli olabilmek için puanlarını bekleyen binlerce aday, ÖSYM'nin değerlendirme işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla birlikte sonuçlarını sorgulamaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda, 2026-KPSS Ön Lisans düzeyindeki sınavın değerlendirme sürecinin sona erdiği belirtildi. Açıklamanın ardından adaylar, sınav performanslarını gösteren puan bilgilerine ulaşmak için sonuç sorgulama sistemine yöneldi. Sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasına giriş yaparak T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. Böylece sınav puanları ve sonuç bilgileri çevrim içi olarak görüntülenebiliyor. Peki, KPSS Ön Lisans puanları nasıl sorgulanır? Adaylar sonuçlarını hangi internet adresinden öğrenebilir? İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç ekranına ilişkin tüm ayrıntılar…
KPSS Ön Lisans sonuçları nereden öğrenilir sorusu, ÖSYM'nin 2026 yılı sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurmasıyla birlikte gündeme geldi. 4 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan ön lisans mezunları, artık sınav puanlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre 2026-KPSS Ön Lisans düzeyindeki sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Böylece adayların sonuç bekleyişi sona ererken, puan bilgilerini görüntülemek isteyenler sorgulama ekranına yöneldi. Sonuçlara erişim için adayların T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor. İşlemler internet üzerinden gerçekleştirildiği için adaylar sonuç bilgilerini çevrim içi olarak kontrol edebiliyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama işlemi nasıl yapılır? ÖSYM sonuç ekranına hangi adresten ulaşılır? İşte adayların merak ettiği sonuç öğrenme sürecinin ayrıntıları…
KPSS ÖN LİSANS 50,55,60,65,70,75,80,85,90 PUANLA NEREYE ATANIR, HANGİ KURUM?
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından atama puanları açıklandı. Buna göre adaylar tabloda yer alan bilgiler doğrultusunda aldıkları puan ile nereye atanabileceğini öğrenebilecek. Ön Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle ÖSYM KPSS puan kılavuzunda yer alan bilgiler aracılığıyla aldığınız puan ile atanabileceğiniz meslek ve kurumlara ulaşabilirsiniz. ÖSYM sınav sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından ve resmi sitesinden duyuruyor. Yarın açıklanması beklenen sonuçların ardından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sonuçlara ulaşılacak.
KPSS B GRUBU KADRO MESLEKLERİ NEDİR?
Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı dışında kalan kadrolar KPSS B kadrosuna dahil oluyor. Normal memur, kurum avukatlığı, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner gibi kadrolar B kategorisine alınıyor.
P1 puan türünü kapsayan meslekler arasında bakanlıkların mühendislik kadroları, BİST Uzman Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı yer alıyor.