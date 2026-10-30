Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura Sonuçları ve tam isim listesi sorgulama ekranı
Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli oluyor. İsim listesi sorgulama ekranı ve teslim edilecek evraklar haberimizde. Üniversitede istihdam edilecek öğrencilerin program kapsamındaki başvuruları 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. İŞKUR’dan gelen aday katılımcı öğrencilerin belirlenmesine ilişkin noter huzurundaki kura çekimi bugün gerçekleştirildi. İşte İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Üniversite öğrencilerinin; istihdam edilebilirliğini artırmak, öğrencilere beceri ve çalışma alışkanlığı kazandırmak ve aynı zamanda maddi destek sağlamak üzere Türkiye İş Kurumu, devlet üniversiteleri ile birlikte İŞKUR Gençlik Programını başladı. Bu kapsamda Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için başvuruları 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bugün ise katılımcılar arasında hak sahiplerini belirlemek üzere notere kurası yapıldı.
Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 30 Ekim Cuma günü çekilecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.