Akaryakıt fiyatları son durum: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Küresel dalgalanmaların ve kur hareketlerinin pompa fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil sistemi 1 Ekim itibarıyla sona ermişti. Peki benzin ve motorine zam var mı? İşte 30 Ekim akaryakıt fiyatlarında son durum
Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 110,22 dolardan işlem görüyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında şehirler arasındaki farklılıklar dikkat çekerken, güncel pompa fiyatları belli oldu.
Motorin, benzine ve LGP'ye indirim geldi mi?
Akaryakıt ürünlerinde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlenmişti. ÖTV, 1 Kasım ve 1 Aralık’ta yeniden kademeli olarak artırılacak.
Bu Kapsamda benzin grubunda litre başına 4 lira 15 kuruş, motorin grubunda ise litre başına 3 lira 60 kuruş artış öngörülüyor.
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzinin litresi: 76.30 TL
Motorinin litresi: 96.80 TL
LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzinin litresi: 76.10 TL
Motorinin litresi: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzinin litresi: 77.30 TL
Motorinin litresi: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzinin litresi: 77.50 TL
Motorinin litresi: 98.10 TL
LPG: 41.20 TL