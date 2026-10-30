Kırıkkale Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026: KKÜ Gençlik Programı noter kurası sonucu asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı
09:37, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:43, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) İŞKUR Gençlik Programı’na başvuran öğrencilerin kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi 28 Ekim’de sona erdi. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin isim listeleri ve sonuç sorgulama ekranı, başvuru sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte KKÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ve kazanan öğrencilerin isim listesine ilişkin detaylar.
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde Noter Kurası yöntemiyle belirlenecek 1442 İŞKUR Gençlik Programı katılımcısı 09.11.2026 - 28.05.2027 tarihleri arasında çalıştırılacaktır. Noter kurası 28 Ekim’de saat 09:30 da Kırıkkale Üniversitesi Şehitler Kampüsü Merkezi Dersliklerde yapıldı. Kırıkkale Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı.