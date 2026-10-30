KPSS 60 puan ve üzeri memur alımları: KPSS memur alımı atama puanları
KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar, 2026 yılı memur alımı ilanlarına yöneldi. Adaylar, aldıkları puana göre başvurabilecekleri kadroları ve kurumların başvuru şartlarını araştırıyor. Özellikle KPSS’den 60 ve üzeri puan alan adayların başvurabileceği personel alımları merak ediliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026-KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, aldıkları P93 puan türüyle kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yapmayı hedefleyen binlerce adayın tercih heyecanı başladı. "2026 KPSS Ön Lisans taban puanları kaç, 60 puan ve üzeri ile hangi kamu kurumları memur alımı yapıyor, zabıta, itfaiye er, koruma ve güvenlik görevlisi alımlarında taban puanlar ne kadar?" soruları yanıtını buldu. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KPSSP93 puan türüne göre açıkladığı ilanlar doğrultusunda, 60 ve üzeri KPSS puanıyla ön lisans mezunu memur, zabıta ve sözleşmeli personel alımı gerçekleştiren kurumlar ile öne çıkan kadrolar şu şekildedir:
KPSS 60 puan ve üzeri memur alımları
Zabıta / İtfaiye eri — 50 puan
- Lisans
- Ön lisans
- Ortaöğretim
Jandarma subay / astsubay / uzman — 60 puan
Sağlık Bakanlığı / Millî Eğitim Bakanlığı — 60 puan
- Lisans
- Ön lisans
- Ortaöğretim
PTT — 60 puan
- Lisans
- Ön lisans
Nüfus / Tapu / OGM — 60 puan
- Lisans
- Ön lisans
- Ortaöğretim
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı / KYK — 60 puan
- Lisans
Adalet Bakanlığı koruma memuru — 60 puan
- Lisans
- Ön lisans
- Ortaöğretim
Adalet Bakanlığı kâtip / mübaşir / İKM — 70 puan
- Lisans
- Ön lisans
- Ortaöğretim.