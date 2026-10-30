ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA? Gram altın neden kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları

Gram altın neden düşüyor sorusu, 30 Ekim Cuma günü altın piyasasında yaşanan aşağı yönlü hareketin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatında gerileme görülürken, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde de düşüş dikkat çekti. Altın fiyatlarının yönünü belirleyen küresel gelişmeler, özellikle ABD ekonomisinden gelen veriler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerle yeniden gündeme geldi. Faiz oranlarının yüksek kalabileceği veya yeni bir artış ihtimalinin güçlenebileceği yönündeki değerlendirmeler, faiz getirisi bulunmayan altına olan talep üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bunun yanında ons altının uluslararası piyasalardaki hareketi ve dolar kurundaki değişimler, Türkiye'deki gram altın fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle küresel piyasalarda yaşanan her önemli gelişme iç piyasadaki fiyatlara da yansıyabiliyor. Peki, 30 Ekim bugün gram altın neden geriledi? Çeyrek altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni ne? Altın piyasasında hangi gelişmeler takip ediliyor? İşte merak edilen ayrıntılar…