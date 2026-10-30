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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 30 Ekim Cuma maç programı

Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 30 Ekim Cuma maç programı

15:32, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 15:32, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 30 Ekim Cuma maç programı

Bugün Süper Lig başta olmak üzere Trendyol 1. Lig, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve İspanya La Liga’da oynanacak karşılaşmalar, futbolseverlere heyecan dolu bir gün yaşatacak. Takımların puan mücadelesi vereceği maçlarda tüm gözler sahadan çıkacak sonuçlarda olacak. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. İşte 30 Ekim Cuma maç programı.

Yeşil sahalarda heyecan hafta sonu öncesinde 30 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak birbirinden kritik karşılaşmalarla başlıyor. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de haftanın açılış mücadelelerinin yanı sıra İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de zirve ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar sporseverlerin odağında yer alıyor. Futbol tutkunlarının "Bugün hangi maçlar var, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig açılış maçları saat kaçta, Avrupa liglerinde Cuma fikstürü nasıl ve maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları güncel maç programı ile netlik kazandı. 30 Ekim Cuma gününün öne çıkan karşılaşmaları ve yayın takvimi şu şekildedir:

Yeşil sahalarda heyecan hafta sonu öncesinde 30 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak birbirinden kritik karşılaşmalarla başlıyor. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de haftanın açılış mücadelelerinin yanı sıra İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de zirve ile küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar sporseverlerin odağında yer alıyor. Futbol tutkunlarının "Bugün hangi maçlar var, Süper Lig ve Trendyol 1. Lig açılış maçları saat kaçta, Avrupa liglerinde Cuma fikstürü nasıl ve maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları güncel maç programı ile netlik kazandı. 30 Ekim Cuma gününün öne çıkan karşılaşmaları ve yayın takvimi şu şekildedir:

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Adanaspor 1-1 Kırıkkalespor TFF 3. Lig Tivibu Spor 1

15:00 Konyaspor - Galatasaray TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok


Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?13:00 Adanaspor 1-1 Kırıkkalespor TFF 3. Lig Tivibu Spor 115:00 Konyaspor - Galatasaray TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

15:30 Abha - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor

17:30 Turan - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi Idman TV

15:30 Abha - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor17:30 Turan - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi Idman TV

19:00 Shakhtar Donetsk - Obolon Brovar Ukrayna Premier Ligi Tivibu Spor 1

20:00 Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Esenler Erokspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Shakhtar Donetsk - Obolon Brovar Ukrayna Premier Ligi Tivibu Spor 120:00 Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 120:00 Esenler Erokspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Arminia Bielefeld - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

20:30 Energie Cottbus - Bochum Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

21:00 Le Havre - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

20:30 Arminia Bielefeld - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok20:30 Energie Cottbus - Bochum Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok21:00 Le Havre - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

21:00 Nice - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

22:30 Elversberg - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus

21:00 Nice - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports 522:30 Elversberg - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus

23:00 Villarreal - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Sheffield Utd - Wrexham İngiltere Championship S Sport Plus


23:00 Villarreal - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus23:00 Sheffield Utd - Wrexham İngiltere Championship S Sport Plus

23:05 Lille - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

23:15 Casa Pia - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Bein Sports

23:05 Lille - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 323:15 Casa Pia - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS Bein Sports
Başlıklar :bugünkü mçalarGalatasaraySüper Ligİspanya LaLiga
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