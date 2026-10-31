Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Noter Kura Sonuçları İsim Listesi
10:59, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:03, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları belli oluyor. İsim listesi sorgulama ekranı ve teslim edilecek evraklar haberimizde. Üniversitede istihdam edilecek öğrencilerin program kapsamındaki başvuruları 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. İŞKUR’dan gelen aday katılımcı öğrencilerin belirlenmesine ilişkin noter huzurundaki kura çekimi gerçekleştirildi. İşte İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Üniversite öğrencilerinin; istihdam edilebilirliğini artırmak, öğrencilere beceri ve çalışma alışkanlığı kazandırmak ve aynı zamanda maddi destek sağlamak üzere Türkiye İş Kurumu, devlet üniversiteleri ile birlikte İŞKUR Gençlik Programını başladı. Bu kapsamda Batman Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için başvuruları 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bugün ise katılımcılar arasında hak sahiplerini belirlemek üzere notere kurası yapıldı.