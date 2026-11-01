Metrobüs çalışıyor mu? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek?

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu, bugün gerçekleştiriliyor. Dünyanın kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan organizasyona 143 ülkeden 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı. Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapatıldı. Peki Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasında Metrobüs çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı? Metrobüs seferleri ne zaman normale dönecek? İşte detaylar.