Kasım indirimleri ne zaman?
Kasım ayı, e-Ticaret sektörünün yıl boyunca en yoğun dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Efsane Cuma gibi kampanyalarla satışlarını artırmayı hedefleyen platformlar hazırlıklarını tamamlarken firmalar indirim dönemini başlattı."Erken Fırsatlar" ile başlayacak kasım kampanyalarında ay boyunca kullanıcılarına farklı indirim ve avantajlar sunacak. Bunun yanı sıra Trendyol Plus üyeliği ilk aya özel 1 liradan sunulacak. Üyelere özel fiyat avantajları, her ay 10 kargo hakkı, ilk kullanıma özel 3 aylık YouTube Premium ve 4 aylık Spotify Premium abonelikleri ile Starbucks'ta geçerli yüzde 10 indirim gibi ayrıcalıklardan yararlanılabilecek. Öte yandan Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirim kampanyalarını mercek altına aldı.
Trendyol, 1 Kasım'da 'Erken Fırsatlar' ile başlayacak kasım kampanyalarında ay boyunca kullanıcılarına farklı indirim ve avantajlar sunacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un kasım kampanyaları, 1-4 Kasım'da 'Erken Fırsatlar' ile başlayacak, 'Süper İndirim Günleri', 'Gaming Festivali' ve 'Efsane Günler' ile devam edecek. Trendyol, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Avrupa ve Körfez pazarlarına uzanan kampanyalarla da iş ortaklarının ürünlerini yurt dışındaki müşterilerle buluşturmaları ve görünürlüklerini artırmaları için fırsat sunacak.
Şirket, kasım boyunca farklı ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelik alışveriş fırsatlarıyla kullanıcıları modadan teknolojiye, ev tekstilinden kişisel bakım ve kozmetiğe uzanan birçok kategoride yüzde 50'ye varan indirimlerle buluşturacak.
Binlerce üründe geçerli kupon fırsatları, peşin fiyatına 6 ila 12 taksite varan ödeme seçenekleri, 'Flaş Ürünler', 'Avantajlı Ürünler' ve 'Kuponlu Ürünler' uygulamaları alışverişe ek avantajlar katacak.
Bunun yanı sıra Trendyol Plus üyeliği ilk aya özel 1 liradan sunulacak. Üyelere özel fiyat avantajları, her ay 10 kargo hakkı, ilk kullanıma özel 3 aylık YouTube Premium ve 4 aylık Spotify Premium abonelikleri ile Starbucks'ta geçerli yüzde 10 indirim gibi ayrıcalıklardan yararlanılabilecek.
Trendyol, kasım döneminde kullanıcılarını alışveriş fırsatlarıyla buluştururken, satıcılarının da artan talebi değerlendirebilmeleri için pazarlamadan finansmana kapsamlı destekler sunacak. Şirket, kasım kampanyalarında ay boyunca kullanıcılarına farklı indirim ve avantajlar sunarak, 120 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.
Ayrıca Türkiye'de ve yurt dışında 70 bine yakın içerik üreticisinden oluşan geniş ağıyla kampanya iletişimini güçlendirecek. Hediye reklam bakiyeleri ve Trendyol karşılamalı kampanyalar da satıcıların müşterilere ulaşmasına destek olacak.
Erken Ödeme, Kredi Pazaryeri, Ticari Kredi Kartları ve İş Ortağı Kredisi gibi finansal çözümler ise işletmelerin finansmana erişimini ve nakit akışı yönetimini destekleyen olanaklar arasında yer alacak. Kampanya hazırlıkları Trendyol Akademi eğitimleriyle de desteklenecek.
Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirim kampanyalarını mercek altına aldı
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltılmalarını ve mağduriyet yaşamalarını önlemek amacıyla kasım ayı boyunca indirimli satış reklamlarının, mecra ayrımı gözetilmeksizin, yakından takip edileceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında yoğunlaşan indirim kampanyalarında tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasada adil rekabet koşullarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda indirimli satış reklamlarının Bakanlıkça resen başlatılan incelemeler ve tüketici şikayetleri doğrultusunda yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı nitelikte olduğu tespit edilen reklamlar hakkında, reklamın yayımlandığı mecraya ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında idari para cezası uygulanabiliyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle, indirimli satış reklamlarına ilişkin kuralların güncellendiği anımsatılarak, tüketicilerin daha etkin korunmasının ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılmasının hedeflendiği bildirildi.