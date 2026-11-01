DUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?
DUS 2'nci Dönem sınavı Ankara, İstanbul ve İzmir'de, STS Diş Hekimliği 2'nci Dönem sınavı ise yalnızca Ankara'da yapıldı. STS Diş Hekimliği 2'nci Dönem sınavında 120 soru, DUS 2'nci Dönem sınavında ise Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) kapsamında toplam 120 soru yer aldı. Peki DUS ve STS 2. dönem sınav soru ve cevapları yayınladı mı?
DUS, STS Diş Hekimliği sınavı yapıldı. Adayların sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 40 puan alması gerekecek. DUS 2'nci Dönem sınavına 11 bin 835, STS Diş Hekimliği 2'nci Dönem sınavına ise 639 aday katıldı.
2026-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı mı?
2026-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
1 Kasım 2026 tarihinde uygulanan 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 2. Dönem) ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 1 Kasım 2026 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçıkları’nın görüntüleme süreci 11 Kasım 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
2026-DUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları İçin Tıklayın