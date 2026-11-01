DUS 2. Dönem Sınavı ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

Sayıştay eleme sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Eleme sınavı, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak uygulandı. Toplamda 40 salonun kullanılacağı sınav, saat 13.45'te başladı. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav, 26 ve 27 Aralık'ta Ankara'da basılı ortamda yapılacak. Peki Sayıştay eleme sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?