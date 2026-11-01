DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2026-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yapıldı. 147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, sınavın soru ve cevapları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Peki DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonucu açıklanma tarihi.
147 bin 844 adayın başvurduğu 2026-KPSS DHBT, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 40 sorudan oluşan sınav için 60 dakika süre verildi. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.
DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre, DHBT sonuçları, 25 Kasım'da açıklanacak.
DHBT'de temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı mı?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan 2026-KPSS DHBT'de her testin temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.