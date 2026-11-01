Sayıştay eleme sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Eleme sınavı, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak uygulandı. Toplamda 40 salonun kullanılacağı sınav, saat 13.45'te başladı. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav, 26 ve 27 Aralık'ta Ankara'da basılı ortamda yapılacak. Peki Sayıştay eleme sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı, Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı eleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2026-Sayıştay Eleme) 31 Ekim'de gerçekleştirildi. Sayıştay Eleme Sınavı Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) elektronik ortamda uygulandı.
Toplamda 40 salonun kullanılacağı sınav, saat 13.45'te başladı. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavda adaylara, Genel Yetenek Testi (35 soru), Genel Kültür Testi (10 soru) ve Alan Bilgisi: İktisat Testi (15 soru), Maliye Testi (15 soru), Hukuk Testi (15 soru), Muhasebe Testi (15 soru) soruldu ve 140 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav saat 16.05'te sona erdi.
Sınava hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olan 4 bin 306 aday katıldı.
2026 Sayıştay Eleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sayıştay eleme sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav, 26 ve 27 Aralık'ta Ankara'da basılı ortamda yapılacak.