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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 1 Kasım Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 1 Kasım Pazar maç programı

13:54, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 14:03, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 1 Kasım Pazar maç programı

Bugünkü maç programı yanı 1 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra Avrupa liglerinde sahaya çıkacak takımlar ve karşılaşmaların başlama saatleri de merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de Amedspor evinde Eyüpspor'u misafir ediyor. Trabzonspor'un rakibi Gaziantep FK. Getafe - Sevilla İspanya La Liga'ğda mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak? İşte 1 Kasım Pazar gününün maç programı.

Hafta sonunun en keyifli anlarını futbol izleyerek değerlendirmek isteyen sporseverler, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. "Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak, Trendyol Süper Lig ve Avrupa ligleri maç programı nedir?" sorularına yanıt aranıyor. Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) bugün birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Racing Santander evinde Real Madrid’i ağırlayacak. 1 Kasım Pazar günün öne çıkan maç fikstürü ve yayın kanalları şu şekildedir:

Hafta sonunun en keyifli anlarını futbol izleyerek değerlendirmek isteyen sporseverler, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. "Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak, Trendyol Süper Lig ve Avrupa ligleri maç programı nedir?" sorularına yanıt aranıyor. Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) bugün birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Racing Santander evinde Real Madrid’i ağırlayacak. 1 Kasım Pazar günün öne çıkan maç fikstürü ve yayın kanalları şu şekildedir:

Bugün hangi maçlar var?

13:00 Kastamonuspor - Elazığspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 1

13:00 Şanlıurfaspor - Isparta 32 Spor TFF 2. Lig Tivibu Spor 2

13:00 Aksaray Bld. - GebzesporTFF 2. Lig Tivibu Spor 3

13:00 Adana 01 FK - Ankaragücü TFF 2. Lig Tivibu Spor

13:00 24 Erzincanspor - 52 Orduspor TFF 2. Lig Yaay

Bugün hangi maçlar var?13:00 Kastamonuspor - Elazığspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 113:00 Şanlıurfaspor - Isparta 32 Spor TFF 2. Lig Tivibu Spor 213:00 Aksaray Bld. - GebzesporTFF 2. Lig Tivibu Spor 313:00 Adana 01 FK - Ankaragücü TFF 2. Lig Tivibu Spor13:00 24 Erzincanspor - 52 Orduspor TFF 2. Lig Yaay

13:00 Kırşehirspor - Karaköprü Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 4

13:30 Amedspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

13:30 Sivasspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 Shamakhi - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

14:30 Como - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus

15:00 Kasımpaşa - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

13:00 Kırşehirspor - Karaköprü Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 413:30 Amedspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 213:30 Sivasspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor14:00 Shamakhi - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport14:30 Como - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus15:00 Kasımpaşa - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

15:30 Greuther Fürth - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:30 Hannover 96 - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:30 St.Pauli - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:30 Greuther Fürth - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok15:30 Hannover 96 - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok15:30 St.Pauli - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:30 İnegöl Kafkas - Aliağa FK TFF 2. Lig Tivibu Spor 1

15:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Ankara Demir TFF 2. Lig Tivibu Spor 2

15:30 Sökespor - Gemlik Sümerbey TFF 3. Lig Tivibu Spor 3

15:30 İnegöl Kafkas - Aliağa FK TFF 2. Lig Tivibu Spor 115:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Ankara Demir TFF 2. Lig Tivibu Spor 215:30 Sökespor - Gemlik Sümerbey TFF 3. Lig Tivibu Spor 3

15:30 Gaziemirspor - Eskişehirspor TFF 3. Lig Yaay

16:00 Trabzonspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 İstanbul Başakşehir - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

15:30 Gaziemirspor - Eskişehirspor TFF 3. Lig Yaay16:00 Trabzonspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 116:00 İstanbul Başakşehir - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Iğdırspor - Antalyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 

16:00 İstanbulspor - Mardin 1969 Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:00 Getafe - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

16:00 Iğdırspor - Antalyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor&nbsp;16:00 İstanbulspor - Mardin 1969 Trendyol 1. Lig tabii Spor 616:00 Getafe - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

16:00 Falkirk - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

17:00 Strasbourg - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Frosinone - Torino İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Falkirk - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus17:00 Strasbourg - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 417:00 Frosinone - Torino İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Lazio - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

17:30 Union Berlin - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:00 Hearts - Hibernian İskoçya Kupası Yarı Final S Sport Plus

17:00 Lazio - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus17:30 Union Berlin - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus18:00 Hearts - Hibernian İskoçya Kupası Yarı Final S Sport Plus

18:15 Racing Santander - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Bodrumspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

18:15 Racing Santander - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 119:00 Bodrumspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Austria Vienna - Rapid Wien Avusturya Bundesliga Sıfır TV

19:15 Lyon - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Paris FC - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:00 Austria Vienna - Rapid Wien Avusturya Bundesliga Sıfır TV19:15 Lyon - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 119:15 Paris FC - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:30 Eintracht Frankfurt - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Liverpool - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Lecce - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Elche - Valencia İspanya La Liga S Sport Plus

19:30 Eintracht Frankfurt - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus19:30 Liverpool - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 320:00 Lecce - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus20:30 Elche - Valencia İspanya La Liga S Sport Plus

21:00 Boca Juniors - River Plate Arjantin Primera Division Spor Smart

21:30 Aachen - Preussen Münster Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV

22:45 Marsilya - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

21:00 Boca Juniors - River Plate Arjantin Primera Division Spor Smart21:30 Aachen - Preussen Münster Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV22:45 Marsilya - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:45 Juventus - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

23:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La S Sport Plus

22:45 Juventus - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus23:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La S Sport Plus
Başlıklar :AmedsporSüper LigBugünkü maçlar
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