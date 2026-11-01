Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 1 Kasım Pazar maç programı
Bugünkü maç programı yanı 1 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra Avrupa liglerinde sahaya çıkacak takımlar ve karşılaşmaların başlama saatleri de merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'de Amedspor evinde Eyüpspor'u misafir ediyor. Trabzonspor'un rakibi Gaziantep FK. Getafe - Sevilla İspanya La Liga'ğda mücadele edecek. Peki, bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak? İşte 1 Kasım Pazar gününün maç programı.
Hafta sonunun en keyifli anlarını futbol izleyerek değerlendirmek isteyen sporseverler, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmalara kilitlendi. "Bugün kimin maçı var, akşam hangi maçlar oynanacak, Trendyol Süper Lig ve Avrupa ligleri maç programı nedir?" sorularına yanıt aranıyor. Süper Lig'de ve Avrupa'nın 5 büyük liginde (La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) bugün birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Racing Santander evinde Real Madrid’i ağırlayacak. 1 Kasım Pazar günün öne çıkan maç fikstürü ve yayın kanalları şu şekildedir:
Bugün hangi maçlar var?
13:00 Kastamonuspor - Elazığspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 1
13:00 Şanlıurfaspor - Isparta 32 Spor TFF 2. Lig Tivibu Spor 2
13:00 Aksaray Bld. - GebzesporTFF 2. Lig Tivibu Spor 3
13:00 Adana 01 FK - Ankaragücü TFF 2. Lig Tivibu Spor
13:00 24 Erzincanspor - 52 Orduspor TFF 2. Lig Yaay
13:00 Kırşehirspor - Karaköprü Bld. TFF 3. Lig Tivibu Spor 4
13:30 Amedspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
13:30 Sivasspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:00 Shamakhi - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
14:30 Como - Venezia İtalya Serie A S Sport Plus
15:00 Kasımpaşa - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok
15:30 Greuther Fürth - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
15:30 Hannover 96 - Dynamo Dresden Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
15:30 St.Pauli - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
15:30 İnegöl Kafkas - Aliağa FK TFF 2. Lig Tivibu Spor 1
15:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Ankara Demir TFF 2. Lig Tivibu Spor 2
15:30 Sökespor - Gemlik Sümerbey TFF 3. Lig Tivibu Spor 3
15:30 Gaziemirspor - Eskişehirspor TFF 3. Lig Yaay
16:00 Trabzonspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 İstanbul Başakşehir - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Iğdırspor - Antalyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 İstanbulspor - Mardin 1969 Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
16:00 Getafe - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
16:00 Falkirk - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
17:00 Strasbourg - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
17:00 Frosinone - Torino İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Lazio - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
17:30 Union Berlin - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:00 Hearts - Hibernian İskoçya Kupası Yarı Final S Sport Plus
18:15 Racing Santander - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Bodrumspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Austria Vienna - Rapid Wien Avusturya Bundesliga Sıfır TV
19:15 Lyon - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
19:15 Paris FC - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:30 Eintracht Frankfurt - Hamburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Liverpool - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Lecce - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Elche - Valencia İspanya La Liga S Sport Plus
21:00 Boca Juniors - River Plate Arjantin Primera Division Spor Smart
21:30 Aachen - Preussen Münster Almanya Bundesliga 3 Sıfır TV
22:45 Marsilya - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:45 Juventus - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
23:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La S Sport Plus