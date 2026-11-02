Erdoğan Güney Kore’de

ÇEŞİTLİ BELGELER İMZALANACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 Kasım Salı günü (yarın) gerçekleştirilecek resmi görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini bildirdi. Duran, bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacağını, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin hukuki zeminini güçlendirecek çeşitli belgelerin imzalanacağını belirtti.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi de ziyaretin önemli başlıklarından biri olacak. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023’te 10,5 milyar dolar, 2024’te 10,2 milyar dolar, 2025’te ise 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ocak-eylül döneminde 8,7 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türkiye’nin Güney Kore’ye ihracatı yılın ilk dokuz ayında 920,3 milyon dolar oldu. İhracatta 321,8 milyon dolarla eczacılık ürünleri ilk sırada yer alırken, bu kalemi cevherler, makineler ve elektrikli cihazlar takip etti.

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