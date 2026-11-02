Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Bahçeli'den 100 il 1000 ilçe önerisi

Bahçeli'den 100 il 1000 ilçe önerisi

04:00, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bahçeli'den 100 il 1000 ilçe önerisi
Bahçeli '100 İl ve 1000 İlçe Projesi'nin yalnızca idari ve ekonomik ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlamadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngören “100 İl 1000 İlçe Projesi”ni açıkladı. İl statüsüne yükseltilecek ilçelerin nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi konum ve kamu hizmetlerine erişim gibi nesnel ölçütler doğrultusunda belirleneceğini belirten Bahçeli, son kararın TBMM tarafından verileceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda partisinin hazırladığı “100 İl, 1000 İlçe Projesi”ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Projenin Türkiye’nin değişen ihtiyaçları doğrultusunda idari yapının yeniden ele alınmasını hedeflediğini belirten Bahçeli, çalışma kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının öngörüldüğünü bildirdi.

OBJEKTİF KRİTERLER DİKKATE ALINACAK

İl statüsüne yükseltilmesi planlanan ilçelerin belirlenmesinde farklı ölçütlerin birlikte değerlendirileceğini kaydeden Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz. Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz” dedi. Bu çerçevede yalnızca nüfus büyüklüğünün değil, ilçelerin gelecekteki gelişme kapasitesinin, coğrafi koşullarının ve bulundukları konumun da değerlendirmeye alınacağını belirten Bahçeli, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasının projenin temel hedefleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Böylece idari yapılanmanın ülkenin mevcut ihtiyaçları kadar gelecekteki gelişim süreciyle de uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

SON KARARI TBMM VERECEK

İl olacak ilçelerin belirlenmesinde tek taraflı veya keyfî bir karar mekanizmasının işletilmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, sürecin ilgili kamu kurumlarının değerlendirmeleri ve ortak mutabakatıyla yürütüleceğini ifade etti. Bahçeli, “Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir” diye konuştu.

TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI’NIN İDARİ VİZYONU

Projenin toplumsal huzur ve istikrar hedefleriyle de bağlantılı olduğunu kaydeden Bahçeli, “Bu düzenlemeler, ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“100 İl ve 1000 İlçe Projesi”nin yalnızca idari ve ekonomik ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlamadığını belirten Bahçeli, çalışmanın Türkiye’nin gelecek hedefleri açısından da önem taşıdığını vurguladı. Bahçeli, projenin kapsamını şu sözlerle anlattı:

“100 İl ve 1000 İlçe Projesi sadece iktisadi, sosyal, beşeri ve benzeri ihtiyaçlardan mürekkep değil, aynı zamanda Türk ve Türkiye Yüzyılı kapsamında büyüyen, gelişen ve ilerleyen Türkiye’nin istikbal hamlesidir. Projemiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın idari vizyonudur.”


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur
Gündem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur
MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Kardeşlik hukuku ortak geleceğe inançla korunur
Gündem
MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Kardeşlik hukuku ortak geleceğe inançla korunur

Başlıklar :Terörsüz TürkiyeDevlet BahçeliTürkiye Yüzyılı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026