Bahçeli'den 100 il 1000 ilçe önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda partisinin hazırladığı “100 İl, 1000 İlçe Projesi”ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Projenin Türkiye’nin değişen ihtiyaçları doğrultusunda idari yapının yeniden ele alınmasını hedeflediğini belirten Bahçeli, çalışma kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının öngörüldüğünü bildirdi.

OBJEKTİF KRİTERLER DİKKATE ALINACAK

İl statüsüne yükseltilmesi planlanan ilçelerin belirlenmesinde farklı ölçütlerin birlikte değerlendirileceğini kaydeden Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz. Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz” dedi. Bu çerçevede yalnızca nüfus büyüklüğünün değil, ilçelerin gelecekteki gelişme kapasitesinin, coğrafi koşullarının ve bulundukları konumun da değerlendirmeye alınacağını belirten Bahçeli, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasının projenin temel hedefleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Böylece idari yapılanmanın ülkenin mevcut ihtiyaçları kadar gelecekteki gelişim süreciyle de uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

SON KARARI TBMM VERECEK

İl olacak ilçelerin belirlenmesinde tek taraflı veya keyfî bir karar mekanizmasının işletilmeyeceğini vurgulayan Bahçeli, sürecin ilgili kamu kurumlarının değerlendirmeleri ve ortak mutabakatıyla yürütüleceğini ifade etti. Bahçeli, “Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir” diye konuştu.

TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI’NIN İDARİ VİZYONU

Projenin toplumsal huzur ve istikrar hedefleriyle de bağlantılı olduğunu kaydeden Bahçeli, “Bu düzenlemeler, ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“100 İl ve 1000 İlçe Projesi”nin yalnızca idari ve ekonomik ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlamadığını belirten Bahçeli, çalışmanın Türkiye’nin gelecek hedefleri açısından da önem taşıdığını vurguladı. Bahçeli, projenin kapsamını şu sözlerle anlattı:

“100 İl ve 1000 İlçe Projesi sadece iktisadi, sosyal, beşeri ve benzeri ihtiyaçlardan mürekkep değil, aynı zamanda Türk ve Türkiye Yüzyılı kapsamında büyüyen, gelişen ve ilerleyen Türkiye’nin istikbal hamlesidir. Projemiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın idari vizyonudur.”

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