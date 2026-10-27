MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Kardeşlik hukuku ortak geleceğe inançla korunur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’in 103’üncü yılı, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35’inci yılı ve Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaptı. Türk dünyasının ortak tarihine, kültürel birikimine ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, kardeş devletler arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve egemenlik temelinde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Türk tarihinin önemli bir döneminden geçildiğini ifade eden Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılını ve Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 35’inci yılını kutladı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk tarihinin en anlamlı zaman dilimlerinden birinden geçiyoruz. Tarihin ve talihin dönüm noktalarından birine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yılı ve Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmalarının 35’inci yılı kutlu olsun.”

Bu iki tarihî kazanımın birlikte kutlanmasının millet için büyük bir kıvanç vesilesi olduğunu belirten Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına ve özgürlüğüne yönelik girişimlere karşı mücadele ettiğini kaydetti.

Ankara’nın Türk devletlerinin liderlerini ağırlayacak olmasının millî tarihle Türk dünyasının geleceği arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden Bahçeli, zirvenin ortak hedeflerin geliştirilmesi ve kardeşlik bağlarının pekiştirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Türk dünyasının ortak tarihine vurgu yaptı

Türk dünyasının bugün ulaştığı seviyenin kendiliğinden ortaya çıkmadığını belirten Bahçeli, bu birikimin asırlar boyunca verilen mücadelelerle ve nesilden nesile aktarılan kültürel değerlerle oluştuğunu ifade etti.

Ortak medeniyet mirasının önemli temsilcileri arasında Manas, Alpamış, Dede Korkut, Yusuf Has Hacib, Kaşgarlı Mahmud, Ali Şîr Nevâî, Hoca Ahmet Yesevî, Yunus Emre, Abay, Mahtumkulu, Nesimi, Süleyman Çelebi, İsmail Gaspıralı ve Ziya Gökalp’i sayan Bahçeli, bu isimlerin Türk dünyasının dilini, kültürünü ve ortak gelecek idealini yaşatmak için mücadele ettiğini kaydetti.

Bahçeli, söz konusu şahsiyetlerin bıraktığı mirasa ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Manas’ın cesaretinde, Alpamış’ın yiğitliğinde, Dede Korkut’un bilgeliğinde, Ahmet Yesevî’nin irfanında, Abay’ın hikmetinde ve Mahtumkulu’nun hürriyet idealinde aynı medeniyetin derin izleri vardır. Bu izler, geçmişten bugüne uzanan tarihî sürekliliğimizin ve kimliğimizin nişanesidir.”

Türk dünyasının geleceğe taşınmasında İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünün önemine de değinen Bahçeli, coğrafyalar arasına sınırlar ve mesafeler girmesine rağmen ortak tarihî hafızanın ve kardeşlik duygusunun korunduğunu belirtti.

“Türk dünyasının birliği, hâkimiyet kurmak anlamına gelmez”

Türk Devletleri Teşkilatının ortak tarihî bağları kurumsal ilişkilerle güçlendiren bir zemin olduğunu ifade eden Bahçeli, öncelikli hedefler arasında kardeşlik hukukunun geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin ilerletilmesi ve Türk dünyasının uluslararası alandaki etkinliğinin artırılmasının bulunduğunu kaydetti.

Birlik anlayışının bağımsız devletlerin egemenlik haklarına saygı temelinde şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Burada özellikle ifade etmek isterim ki Türk dünyasının birliği, herhangi bir devletin diğerinin üzerinde hâkimiyet kurması anlamına gelmez. Bizim arzuladığımız; bağımsız devletlerin egemen eşitliği temelinde, karşılıklı saygı ve kardeşlik hukukuyla güçlenen, her bir üyemizin millî varlığını ve iradesini koruyan bir birlikteliktir.”

Türk dünyasının birliğini zayıflatmaya ve kardeş devletler arasında güvensizlik oluşturmaya yönelik girişimler karşısında sağduyu ve kararlılığın esas alınması gerektiğini belirten Bahçeli, ortak tarihî bağların korunmasının önemine dikkat çekti.

Bahçeli, Türk dünyasını oluşturan kardeş devletler arasındaki ilişkilerin yalnızca iki ülke arasındaki meseleler olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bu bağların ortak tarihin, karşılıklı güvenin ve gelecek hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik mesajı

Açıklamasında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere özel olarak değinen Bahçeli, iki ülke arasındaki kardeşliğin günlük gelişmelerin ve siyasi tartışmaların ötesinde tarihî bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.

Bahçeli, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dair şu ifadeleri kullandı:

“Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir. Kardeşliğimiz, iki milletin iradesiyle güçlenmiş, ortak mücadelelerle pekişmiş ve nesiller boyunca yaşatılmıştır.”

Aynı yaklaşımın Türk dünyasındaki bütün kardeş devletler için geçerli olduğunu belirten Bahçeli, hiçbir anlaşmazlığın büyütülmemesi ve ihtilafların kalıcı ayrılıklara dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, bu konudaki değerlendirmesinde, “Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir” ifadelerine yer verdi.

Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyonu'na dikkat çekti

Türk Devletleri Teşkilatının 2040 Vizyonu'nun ortak geleceğe yönelik hedefleri ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, siyasi eşgüdümün geliştirilmesi, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ulaştırma ve enerji hatlarının daha etkin hâle getirilmesi ile eğitim ve kültür alanlarında kalıcı kazanımlar elde edilmesinin önemini vurguladı.

Bahçeli, vizyonun gerekliliklerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu vizyonun hedefleri doğrultusunda siyasi eşgüdümümüzü geliştirmek, ekonomik bağlarımızı kuvvetlendirmek, ulaştırma ve enerji hatlarımızı daha etkin hâle getirmek, eğitimden kültüre uzanan alanlarda kalıcı kazanımlar elde etmek hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Türkiye’nin sahip olduğu birikim, imkân ve tecrübenin Türk dünyasının gelişimiyle buluşturulması gerektiğini ifade eden Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefinin geniş bir gönül coğrafyasının ortak geleceğiyle birlikte ele alınmasının önemine işaret etti.

Türk dünyasının tarihî köklerinden güç alan, çağın imkânlarını değerlendiren, bağımsızlığını koruyan ve uluslararası alanda söz sahibi olan bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini belirten Bahçeli, birlik ve bütünleşme sürecinin artık kurumsal yapılarla güçlendiğini kaydetti.

“Türk dünyasının istikbali müşterek sorumluluğumuzdur”

Türk dünyasının geleceğinin ortak sorumluluk gerektirdiğini belirten Bahçeli, kardeşliğin korunması, bağımsız devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve tarihî bağların gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye, kardeş devletler ve bütün Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını dileyen Bahçeli, zirvenin ortak hedeflere katkı sunmasını temenni etti.

Açıklamasının sonunda Türk dünyasının dört bir yanındaki kardeşlerine selamlarını ileten Bahçeli, birlik ve huzur temennisinde bulundu.

Bahçeli, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cenab-ı Allah Türk dünyasının birliğini daim, kardeşliğimizi kaim eylesin. Devletlerimizi güçlü, milletimizi huzurlu, kardeşliğimizi sarsılmaz, Türk dünyasının istikbalini aydınlık eylesin. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!”

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