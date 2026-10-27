Keşmir'den Filistin'e ortak mücadele: İki coğrafyada aynı adalet arayışı

Hindistan'ın Keşmir 'deki politikalarına karşı mücadele eden bölge halkına Türkiye'den destek mesajı verildi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "27 Ekim Keşmir Kara Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, 1947'den bu yana devam eden Keşmir sorunu ve bölgede yaşanan hak ihlalleri gündeme taşındı.

Diplomatik temsilciler, siyasetçiler, akademisyenler ve Pakistan toplumunun temsilcilerinin katıldığı programda, Keşmir halkının kendi geleceğini belirleme hakkının tanınması istendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iki ülkenin millî marşlarıyla başlayan programda, Keşmir halkının mücadelesini anlatan belgesel gösterildi.

79 yıldır çözüm bekleyen mesele

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Shaiq Ahmed Bhutto, Keşmir sorununun 1947'den bu yana çözüme kavuşturulamadığını hatırlattı. Bhutto, "Bir ihtilafın nesiller boyunca devam etmiş olması, onun çözüme kavuştuğu anlamına gelmez" dedi. Pakistan'ın Keşmir halkının kendi geleceğini belirleme hakkını savunmayı sürdüreceğini belirten Bhutto, çözümün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda sağlanması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Keşmir konusunda sergilediği tutarlı duruşa da teşekkür etti.

Suyu siyasi silaha dönüştürmeyin

Bhutto, Hindistan'ın Nisan 2025'te İndus Suları Antlaşması'nı askıya alma kararını da eleştirdi. İki ülke arasındaki su paylaşımını düzenleyen antlaşmanın bölgesel istikrar için hayati önem taşıdığını belirten Bhutto, ortak su kaynaklarının siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Hindistan'a uluslararası hukuka ve antlaşmalardan doğan yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunan Bhutto, su güvenliğinin bölgedeki milyonlarca insanı doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Keşmir ile Filistin'in kaderi ortak

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Keşmir'de yaşananlarla Filistin'deki gelişmeler arasında benzerlikler bulunduğunu söyledi. Hindistan'ın Keşmir'de, İsrail'in ise Filistin'de izlediği politikaların bölge halklarının temel haklarını hedef aldığını belirten Kaya, her iki meselenin çözümünün de kalıcı barış için gerekli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Keşmir halkının haklı mücadelesinin yanında olduğunu belirten Kaya, bu desteğin siyasi görüşlerden bağımsız olduğunu ifade etti.

Keşmir halkının sesi duyulmuyor

Jeopolitik Öngörü Enstitüsü Başkanı Güray Alpar da Keşmir meselesinin yalnızca siyasi bir anlaşmazlık olmadığını, insan onurunu ve temel hakları doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Keşmir halkının kendi geleceğini belirleme hakkına dikkat çeken Alpar, bölgede yaşayanların sesinin uluslararası alanda yeterince duyulmadığını belirtti. Alpar, Keşmirlilerin meşru taleplerine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Çözümün yolu 'adalet ve diyalog'

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ise Keşmir'de kalıcı barışın adalet ve diyalogla sağlanabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler kararlarına dikkat çeken Akdağ, Keşmir halkının kendi geleceği hakkında özgürce karar verebilmesi gerektiğini belirtti. Akdağ, sorunun çözümü için uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

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