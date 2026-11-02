Pentagon'un İran planını 'çılgınca' diyerek açıklamıştı: Üç gün sonra felç geçirdi

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy , Pentagon yetkilileriyle İran'a yönelik olası askeri operasyonun ayrıntılarını görüştüğünü açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra felç geçirdi. Connecticut eyaletini temsil eden Murphy, 31 Ekim'de oğlunun hokey maçını izlediği sırada kolunda uyuşma hissetmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Senatörün Özel Kalem Müdürü Allison Herwitt, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada Murphy'nin felç geçirdiğinin belirlendiğini ve tedavisinin sürdüğünü duyurdu. İlk müdahalenin ardından daha kapsamlı takip ve tedavi için Baltimore'daki Johns Hopkins Hastanesi'ne sevk edilen Murphy'nin bilincinin açık olduğu ve tedaviye olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Dünya

Netanyahu dünya savaşı çıkarmanın peşinde: 'Trump'ı İran'a nükleer saldırıya zorluyor'





Pentagon'un İran planını açıklamıştı

Murphy, felç geçirmesinden birkaç gün önce Washington'da düzenlenen Middle East Institute etkinliğinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Pentagon yetkilileriyle İran'a yönelik askeri planlar hakkında ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Demokrat senatör, Trump yönetiminin ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatabileceğini ileri sürmüştü.

Görüşmede kendisine aktarılan planların tüm ayrıntılarını paylaşamayacağını ifade eden Murphy, olası operasyonun kısa süreli bir askeri müdahaleyle sınırlı kalmayabileceği uyarısında bulunmuştu.

'Çılgınca planlar' diyerek uyarmıştı

Pentagon'dan aldığı bilgileri tehlikeli olarak nitelendiren Murphy, İran'a yönelik yeni bir saldırının bölgedeki çatışmaları daha da büyütebileceğini savunmuştu. Böyle bir operasyonun yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini belirten senatör, askeri müdahalenin hukukun üstünlüğü açısından da ciddi sonuçlar yaratabileceğini dile getirmişti.

Trump'tan geçmiş olsun mesajı

Murphy'nin hastaneye kaldırılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin açıklama yaptı. Senatörün sağlık durumunu yeni öğrendiğini belirten Trump, uygun bir zamanda kendisiyle iletişime geçeceğini söyledi.

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler de Murphy için geçmiş olsun mesajları yayımladı. Doktorların iyileşme sürecinden umutlu olduğu ve senatörün tamamen iyileşmesinin beklendiği aktarıldı.

Önemli not: Murphy'nin İran'a yönelik savaş planlarını açıklaması ile felç geçirmesi arasında herhangi bir nedensel bağlantı bulunduğuna ilişkin tıbbi bulgu veya resmi açıklama bulunmuyor

Dünya

Ukrayna müzakerelerinde Avrupa'ya kapı aralandı: Şoygu'dan kritik açıklama

Gündem

Antalya'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 62 gözaltı