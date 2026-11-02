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MHP lideri Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

MHP lideri Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

20:00, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:30, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
IHA
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MHP lideri Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı sonrası siyaset cephesi taziye mesajları paylaştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de taziye çadırı kuruldu. Bahçeli’nin cenazesi, Osmaniye’de bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli vefat etti.

Bankacılık sektöründen emekli olan ve bir dönem ağabeyi Devlet Bahçeli ile Ankara’da aynı evde yaşadığı öğrenilen Serpil Bahçeli’nin cenazesi, ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Serpil Bahçeli’nin vefatının ardından Osmaniye’de bulunan Dr. Devlet Bahçeli Konağı’nda taziye çadırı kuruldu. Taziye çadırına gelen aile yakınları ve vatandaşlar, Bahçeli ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kurulan çadırda taziyelerin kabul edilmeye devam edildiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mekanı cennet olsun

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yayımladığı mesajda Prof. Dr. Serpil Bahçeli’nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhumeye Allah’tan rahmet; Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Mekânı cennet, makamı âli olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhumeye Allah'tan rahmet diledi. Başta Devlet Bahçeli olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerini ileten Duran, mesajını "Mekânı cennet, makamı âli olsun" sözleriyle tamamladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Serpil Bahçeli'nin vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet diledi. Bahçeli'ye hitaben "muhterem büyüğümüz" ifadesini kullanan Çelik, başta MHP Genel Başkanı olmak üzere ailesine, yakınlarına ve MHP camiasına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Çelik, mesajını "Mekânı cennet, makamı âli olsun" sözleriyle tamamladı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan taziye mesajı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden kardeşi Serpil Bahçeli için taziye mesajı yayımladı.

Büyükataman, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin muhterem kız kardeşi Serpil Bahçeli Hanımefendi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenabıallah'tan rahmet, başta Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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Başlıklar :Devlet BahçeliSemiha BahçeliVefat
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