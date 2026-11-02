Hakkı Bulut'un şaşırtan miras kararı: Çocukları için dikkat çeken sözler
Sahnede yaşadığı rahatsızlıkla sevenlerini korkutan Hakkı Bulut, bu kez vasiyet açıklamasıyla gündeme geldi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen usta sanatçı, mirasını çocuklarına nasıl bırakacağını anlattı. Yıllar önce oğluyla yaşadığı tartışmaya ilişkin de konuştu.
Arabesk müziğin usta sanatçısı 81 yaşındaki Hakkı Bulut, geçtiğimiz günlerde sahnede yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini korkutmuş, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edilmişti. Yeniden gündeme gelen sanatçı, bu kez özel hayatına ve ailesine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti.
TGRT ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Hakkı Bulut'a, vasiyet bırakıp bırakmadığı soruldu.
“Ağızlarını açmazlar asla”
Vasiyet hazırlamadığını belirten Bulut, çocuklarının miras yüzünden anlaşmazlık yaşayacağına ihtimal vermediğini söyledi.
Bulut, konuya ilişkin düşüncesini şu sözlerle anlattı:
"Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmazlar asla"
Oğluyla yaşadığı tartışmayı da anlattı
Programda yalnızca vasiyet ve miras konusundaki düşüncelerini paylaşmayan Hakkı Bulut, geçmişte oğlu Özbey Bulut ile yaşadığı tartışmaya da değindi.
2007 yılında baba ve oğul arasında yaşanan gerginlik, o dönem televizyon ekranlarına da yansımış ve tarafların karşılıklı sert ifadeleriyle gündeme gelmişti. Aradan geçen yılların ardından geçmişte yaşananlara ilişkin konuşan sanatçı, bugün oğluyla arasındaki ilişkinin iyi olduğunu belirtti.
Hakkı Bulut sahnede fenalaşmıştı
23 Ekim'de İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı sırada rahatsızlanan Hakkı Bulut, hastaneye kaldırılmıştı. Menajeri İrfan Gün, Bulut'un yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.