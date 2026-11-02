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500 bin lira bütçeyle otomobil arayanlara 3 model önerisi: İşte uygun fiyatlı araçlar

500 bin lira bütçeyle otomobil arayanlara 3 model önerisi: İşte uygun fiyatlı araçlar

07:42, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 07:45, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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500 bin lira bütçeyle otomobil arayanlara 3 model önerisi: İşte uygun fiyatlı araçlar

İkinci el otomobil piyasasında 500 bin TL civarında bütçeyle araç sahibi olmak isteyenler için alternatifler öne çıkıyor. Dünyada kapış kapış satılan 3 model uygun fiyatlı otomobil arayanların değerlendirebileceği araçlar arasında yer alıyor. İşte en uygun fiyatlı otomobiller...

Otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte araç satın almak isteyenler bütçelerine uygun seçenekleri araştırmayı sürdürüyor. Özellikle ilk otomobilini almayı planlayanlar ve şehir içinde kullanabileceği ekonomik bir araç arayanlar, ikinci el piyasasındaki alternatiflere yöneliyor.

Otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte araç satın almak isteyenler bütçelerine uygun seçenekleri araştırmayı sürdürüyor. Özellikle ilk otomobilini almayı planlayanlar ve şehir içinde kullanabileceği ekonomik bir araç arayanlar, ikinci el piyasasındaki alternatiflere yöneliyor.

Araç seçiminde satın alma bedelinin yanı sıra yakıt tüketimi, bakım masrafları, yedek parça maliyetleri ve aracın mevcut durumu da önem taşıyor.


500 bin TL bütçeyle hangi arabalar alınabilir?


Galerici Yusuf Acun'un paylaştığı öneriler arasında, bu bütçe aralığında değerlendirilebilecek üç otomobil modeli bulunuyor. Ekonomim'in derlediği bilgilere göre, söz konusu modellerin bazı örneklerine 200 bin kilometrenin altında da rastlanabiliyor.

Araç seçiminde satın alma bedelinin yanı sıra yakıt tüketimi, bakım masrafları, yedek parça maliyetleri ve aracın mevcut durumu da önem taşıyor.500 bin TL bütçeyle hangi arabalar alınabilir?Galerici Yusuf Acun'un paylaştığı öneriler arasında, bu bütçe aralığında değerlendirilebilecek üç otomobil modeli bulunuyor. Ekonomim'in derlediği bilgilere göre, söz konusu modellerin bazı örneklerine 200 bin kilometrenin altında da rastlanabiliyor.

Fiat Punto


Uygun fiyatlı otomobil arayanların değerlendirebileceği modellerden biri Fiat Punto. Kompakt yapısı sayesinde şehir içi kullanımda avantaj sağlayabilen araç, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle ikinci el piyasasında bulunuyor.



Fiat PuntoUygun fiyatlı otomobil arayanların değerlendirebileceği modellerden biri Fiat Punto. Kompakt yapısı sayesinde şehir içi kullanımda avantaj sağlayabilen araç, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle ikinci el piyasasında bulunuyor.

Özellikle günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için alternatif oluşturan Fiat Punto'da satın alma öncesinde motor, mekanik aksam ve bakım geçmişinin kontrol edilmesi gerekiyor.



Özellikle günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için alternatif oluşturan Fiat Punto'da satın alma öncesinde motor, mekanik aksam ve bakım geçmişinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Citroen C3 (2009-2011)


Citroen C3'ün 2009-2011 model yılları arasındaki versiyonları da bütçesini gözeterek araç almak isteyenlerin inceleyebileceği seçenekler arasında yer alıyor.


Kompakt sınıfta bulunan model, özellikle şehir içi ulaşım için otomobil arayanlara hitap ediyor. Aracın kilometresi, önceki kullanım koşulları ve genel kondisyonu, satın alma kararında dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Citroen C3 (2009-2011)Citroen C3'ün 2009-2011 model yılları arasındaki versiyonları da bütçesini gözeterek araç almak isteyenlerin inceleyebileceği seçenekler arasında yer alıyor.Kompakt sınıfta bulunan model, özellikle şehir içi ulaşım için otomobil arayanlara hitap ediyor. Aracın kilometresi, önceki kullanım koşulları ve genel kondisyonu, satın alma kararında dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Peugeot 207


Listede yer alan bir diğer model ise Peugeot 207. Benzinli ve dizel motor alternatifleri bulunan otomobilin manuel vitesli versiyonları da ikinci el pazarında değerlendirilebiliyor.


İlk otomobilini satın almayı düşünenler için seçeneklerden biri olan Peugeot 207'de model yılı ve kilometrenin yanı sıra bakım kayıtları da önem taşıyor. Olası mekanik arızalar ve onarım giderleri göz önünde bulundurularak araç için ekspertiz yaptırılması öneriliyor.

Peugeot 207Listede yer alan bir diğer model ise Peugeot 207. Benzinli ve dizel motor alternatifleri bulunan otomobilin manuel vitesli versiyonları da ikinci el pazarında değerlendirilebiliyor.İlk otomobilini satın almayı düşünenler için seçeneklerden biri olan Peugeot 207'de model yılı ve kilometrenin yanı sıra bakım kayıtları da önem taşıyor. Olası mekanik arızalar ve onarım giderleri göz önünde bulundurularak araç için ekspertiz yaptırılması öneriliyor.

Araç alırken nelere dikkat edilmeli?


500 bin TL bütçeyle ikinci el otomobil satın almayı planlayanların yalnızca satış fiyatına odaklanmaması gerekiyor. Aracın hasar kaydı, kilometre bilgisi, motor ve şanzıman durumu ile bakım geçmişinin incelenmesi, sonradan ortaya çıkabilecek masrafların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.


Not: Belirtilen modellerin her birinin 500 bin TL'ye bulunacağı garanti değil. Fiyatlar aracın model yılına, kilometre durumuna, donanımına ve mevcut kondisyonuna göre değişiklik gösterebilir.

Araç alırken nelere dikkat edilmeli?500 bin TL bütçeyle ikinci el otomobil satın almayı planlayanların yalnızca satış fiyatına odaklanmaması gerekiyor. Aracın hasar kaydı, kilometre bilgisi, motor ve şanzıman durumu ile bakım geçmişinin incelenmesi, sonradan ortaya çıkabilecek masrafların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.Not: Belirtilen modellerin her birinin 500 bin TL'ye bulunacağı garanti değil. Fiyatlar aracın model yılına, kilometre durumuna, donanımına ve mevcut kondisyonuna göre değişiklik gösterebilir.
Başlıklar :500 bin liraikinci el otomobiluygun fiyatlı araçlar
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