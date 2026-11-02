500 bin lira bütçeyle otomobil arayanlara 3 model önerisi: İşte uygun fiyatlı araçlar

Peugeot 207





Listede yer alan bir diğer model ise Peugeot 207. Benzinli ve dizel motor alternatifleri bulunan otomobilin manuel vitesli versiyonları da ikinci el pazarında değerlendirilebiliyor.





İlk otomobilini satın almayı düşünenler için seçeneklerden biri olan Peugeot 207'de model yılı ve kilometrenin yanı sıra bakım kayıtları da önem taşıyor. Olası mekanik arızalar ve onarım giderleri göz önünde bulundurularak araç için ekspertiz yaptırılması öneriliyor.