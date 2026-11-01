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Evini mora boyatıp üst katını ekmek teknesine çevirdi

Evini mora boyatıp üst katını ekmek teknesine çevirdi

09:59, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 10:00, 01/11/2026, Pazar
IHA
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Evini mora boyatıp üst katını ekmek teknesine çevirdi

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Lütfiye Sönmez, en sevdiği renk olan mora boyattığı 3 katlı evinin ikinci katında işlettiği kuaför salonuyla kendi işinin patronu oldu. Eşinin başlangıçta köy yerinde müşteri bulamayacağı yönündeki endişelerine rağmen mesleğinden vazgeçmeyen Sönmez, iş yerinin kolay bulunabilmesi için evini mora boyattı ve ev farklı görünümüyle dikkat çeker hale geldi.

Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi’nde yaşayan Lütfiye Sönmez, 7 yıl önce başladığı kuaförlük mesleğini ilk 2 yıl evinin bir odasında sürdürdü. Köy yerinde müşteri bulamayacağını düşünen eşinin endişelerine rağmen işinden vazgeçmeyen Sönmez, zamanla artan müşteri sayısıyla evlerinin üst katını kuaför salonuna dönüştürmeye karar verdi.

Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi’nde yaşayan Lütfiye Sönmez, 7 yıl önce başladığı kuaförlük mesleğini ilk 2 yıl evinin bir odasında sürdürdü. Köy yerinde müşteri bulamayacağını düşünen eşinin endişelerine rağmen işinden vazgeçmeyen Sönmez, zamanla artan müşteri sayısıyla evlerinin üst katını kuaför salonuna dönüştürmeye karar verdi.

Çocuklarından ayrı kalmak istemediği için çarşı merkezinde iş yeri açmak yerine 3 katlı evlerinin ikinci katını kuaför salonu yaptı. İş yerini zamanla geliştiren Sönmez, evinin dış cephesini de en sevdiği renk olan mora boyattı. Farklı görünümüyle mahallede ve çevre köylerde dikkat çeken mor renkli ev, müşterilerin kuaför salonunu kolayca bulmasını da sağladı. Karşı köylerden dahi görülebildiği belirtilen bina, zamanla Sönmez’in iş yerinin simgesi hâline geldi. Başlangıçta küçük bir salonda hizmet veren Sönmez, müşteri kitlesini genişleterek işini büyüttü ve ikinci şubesini açmayı hedefliyor.



Çocuklarından ayrı kalmak istemediği için çarşı merkezinde iş yeri açmak yerine 3 katlı evlerinin ikinci katını kuaför salonu yaptı. İş yerini zamanla geliştiren Sönmez, evinin dış cephesini de en sevdiği renk olan mora boyattı. Farklı görünümüyle mahallede ve çevre köylerde dikkat çeken mor renkli ev, müşterilerin kuaför salonunu kolayca bulmasını da sağladı. Karşı köylerden dahi görülebildiği belirtilen bina, zamanla Sönmez’in iş yerinin simgesi hâline geldi. Başlangıçta küçük bir salonda hizmet veren Sönmez, müşteri kitlesini genişleterek işini büyüttü ve ikinci şubesini açmayı hedefliyor.

Kuaförlük mesleğine evinin bir odasında başladığını söyleyen Lütfiye Sönmez, "Kadın kuaförüyüm. Bu mesleğe başlayalı 7 yıl oldu, ilk 2 yıl evimde hizmet verdim. Eşim, köy yerinde kimsenin gelmeyeceğini ve bu işin tutmayacağını düşünüyordu. Ancak çok şükür, işlerimiz düşündüğümüzden de iyi gitti. Zamanla evin içinde kuaförlük yapmanın zorluklarını yaşamaya başladım. Kadın kuaföründe boya ve diğer işlemler nedeniyle ev çok kirleniyordu. Bu yüzden artık evin içinde çalışmak istemediğimi söyledim. Eşim de evin üst katına bir iş yeri yapabileceğimizi ya da çarşıda bir yer açabileceğimizi söyledi. Ancak çocuklarımdan ayrı kalmak istemediğim için evimizin üst katını kuaför salonuna dönüştürmeye karar verdik. Başlangıçta küçük bir yerdi. Zamanla tadilat yaptırdım, asma tavanını, klimasını ve diğer eksiklerini tamamladım. Her şeyi bir anda yapamadım. Çalıştıkça kazandım, kazandıkça iş yerimi geliştirdim. Şimdi evimizin üst katında kendi kuaför salonum var" dedi.


Kuaförlük mesleğine evinin bir odasında başladığını söyleyen Lütfiye Sönmez, "Kadın kuaförüyüm. Bu mesleğe başlayalı 7 yıl oldu, ilk 2 yıl evimde hizmet verdim. Eşim, köy yerinde kimsenin gelmeyeceğini ve bu işin tutmayacağını düşünüyordu. Ancak çok şükür, işlerimiz düşündüğümüzden de iyi gitti. Zamanla evin içinde kuaförlük yapmanın zorluklarını yaşamaya başladım. Kadın kuaföründe boya ve diğer işlemler nedeniyle ev çok kirleniyordu. Bu yüzden artık evin içinde çalışmak istemediğimi söyledim. Eşim de evin üst katına bir iş yeri yapabileceğimizi ya da çarşıda bir yer açabileceğimizi söyledi. Ancak çocuklarımdan ayrı kalmak istemediğim için evimizin üst katını kuaför salonuna dönüştürmeye karar verdik. Başlangıçta küçük bir yerdi. Zamanla tadilat yaptırdım, asma tavanını, klimasını ve diğer eksiklerini tamamladım. Her şeyi bir anda yapamadım. Çalıştıkça kazandım, kazandıkça iş yerimi geliştirdim. Şimdi evimizin üst katında kendi kuaför salonum var" dedi.

Müşterilerinin iş yerini kolay bulabilmesi için evinin dış cephesini mor renge boyattığını ifade eden Sönmez, "Salonun dış cephesini mor renge boyatmaya karar verdim. Çünkü bulunduğumuz konum merkeze yaklaşık 20 dakika uzaklıkta ve müşterilerimiz salonu bulmakta zorlanabiliyordu. Ben de dikkat çekmesi için mor rengi tercih ettim. Zaten küçüklüğümden beri mor rengi çok seviyorum. Gelen müşterilerimizin eşleri ve çocukları da rengi merak ediyor, ’Neden mor’ diye soruyorlarmış. Karşı köylerden bile salonumuzun göründüğünü söylüyorlar. Boyacımız bile bu rengin farklı olduğunu söyleyerek birkaç kez bizi aradı. İstediğimiz tonu elde etmek için özel bir karışım yaptırdık. Bölgede bu renkte başka bir kuaför salonu ya da bina yok. Bizim salonumuz tek. Açıkdere köyünde bu işi yapan ilk kişilerden biriydim. Daha önce kuaför salonu açanlar oldu ancak kapattılar. Ben ise çok şükür işimi sürdürdüm. Şimdi ikinci şubeyi açmayı da düşünüyorum. Mor rengimizle dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bütün müşterilerimizi salonumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Müşterilerinin iş yerini kolay bulabilmesi için evinin dış cephesini mor renge boyattığını ifade eden Sönmez, "Salonun dış cephesini mor renge boyatmaya karar verdim. Çünkü bulunduğumuz konum merkeze yaklaşık 20 dakika uzaklıkta ve müşterilerimiz salonu bulmakta zorlanabiliyordu. Ben de dikkat çekmesi için mor rengi tercih ettim. Zaten küçüklüğümden beri mor rengi çok seviyorum. Gelen müşterilerimizin eşleri ve çocukları da rengi merak ediyor, ’Neden mor’ diye soruyorlarmış. Karşı köylerden bile salonumuzun göründüğünü söylüyorlar. Boyacımız bile bu rengin farklı olduğunu söyleyerek birkaç kez bizi aradı. İstediğimiz tonu elde etmek için özel bir karışım yaptırdık. Bölgede bu renkte başka bir kuaför salonu ya da bina yok. Bizim salonumuz tek. Açıkdere köyünde bu işi yapan ilk kişilerden biriydim. Daha önce kuaför salonu açanlar oldu ancak kapattılar. Ben ise çok şükür işimi sürdürdüm. Şimdi ikinci şubeyi açmayı da düşünüyorum. Mor rengimizle dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bütün müşterilerimizi salonumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :lütfiye sönmezhatayantakya
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