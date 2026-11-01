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Antalya’da kültür ve lezzet buluşması

Antalya’da kültür ve lezzet buluşması

Burak Karaca
04:00, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Antalya’da kültür ve lezzet buluşması
Mehmet Nuri Ersoy

Antalya Kültür Yolu Festivali başladı. Şehirde 440’ı aşkın etkinlik düzenlenecek, ziyaretçiler 85 lezzet durağında yöresel tatları keşfedebilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, festivalde gastronomiyi ön plana çıkaracaklarını söyledi.

Antalya Kültür Yolu Festivali başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, 8 Kasım’a kadar konserlerden sergilere, tiyatrodan gastronomi etkinliklerine uzanan programıyla ziyaretçileri ağırlayacak. Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, organizasyonun bu yıl 26 ili kapsadığını, gelecek yıl ise 32 ilde düzenleneceğini söyledi.

440’TAN FAZLA ETKİNLİK

Antalya’da 40’tan fazla mekanda 440’tan fazla etkinliğin gerçekleştirileceğini bildiren Ersoy, 85 lezzet durağının belirlendiğini açıkladı. Konyaaltı Beach Park’taki ana sahnede Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun’un konser vereceğini belirten Ersoy, “Anna Karenina”, “Carmina Burana” ve “Attila” gibi eserlerin de sanatseverlerle buluşacağını söyledi. Ersoy, Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras Antalya ve Üç Ressam sergilerinin yanı sıra geleneksel el sanatları atölyeleri, kısa film gösterimleri, söyleşiler ve fotoğrafçılık etkinliklerinin düzenleneceğini kaydetti.

YÖRESEL REÇETELER YAŞATILACAK

Festivalde gastronomiye özel önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, “Türk mutfağını dünyada hak ettiği zirveye taşımak ve küresel bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Festivali Türk mutfağının zenginliğini tanıtmak için bir vitrin olarak kullanıyoruz. Şehir şehir ve bölge bölge şeflerin hazırladığı lezzetleri ziyaretçilere sunuyoruz” dedi. Antalya gastronomi programına şef Mehmet Akdağ’ın ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş ile Manavgat ve Alanya rotalarının oluşturulduğunu söyledi. Lezzet noktalarının belirlenmesine ilişkin Ersoy, “Her şehirde, festivalin gerçekleştiği şehirlerde özellikle lezzet konusunda iyi olan ama şehrin kültürüne uygun eski reçetelere menüsünde yer veren restoranları tespit ediyoruz. Yaşatılması gereken reçetelere yer veren restoranları belirliyoruz.

Bunları lezzet noktaları listemizde sınıflandırıyoruz" dedi.

ANTALYA’YA YENİ FUAR MERKEZİ MÜJDESİ

  • Antalya’nın yeni bir fuar, kongre ve etkinlik merkezine kavuşacağını açıklayan Ersoy, 9-20 Kasım’da kentte düzenlenecek COP31’in ardından çalışmaların başlayacağını belirterek, “COP31'e ev sahipliği yaptıktan sonra Antalya EXPO alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birini hayata geçirmek üzere TGA çatısı altında kuracağımız ve profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Antalya turizminin önemli bir ihtiyacı olan kongre ve fuar turizmi için dünya ölçeğinde ve çok üst düzey nitelikte bir merkez oluşturarak kış ve bahar dönemlerine de hareketlilik kazandıracağız” dedi. Yapılacak yatırımın ardından uluslararası etkinliklere teklif verir hale geleceklerini vurgulayan Ersoy, öte yandan Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda da gelecek ay yönetimi devralacaklarını paylaştı.

AYASOFYA’NIN YER ALTI TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

  • Ayasofya’da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ana kubbenin yanı sıra mihrap ve minberin bulunduğu doğu bölümündeki yarım kubbede de çalışmaların sürdüğünü anımsattı. Yapının yer altındaki tünel ve mahzenlerinde sürdürülen çalışmalarda Şubat 2025’ten bu yana yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz çıkarıldığı bilgisini veren Ersoy, “Mimar Sinan’dan sonra en büyük restorasyona imza atıyoruz. Su kanalları ve tüneller keşfettik. Buradaki çalışmaların ardından tünelleri ziyarete açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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Başlıklar :AktüelKültürkültür yolu festivali
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