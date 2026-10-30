Turizmde rekorun adresi Türkiye: Gelir 51 milyar doları aştı Bakan Ersoy tarihi rakamı duyurdu

Bölgesel çatışmaların, hava ulaşımındaki aksaklıkların ve artan seyahat maliyetlerinin uluslararası turizm hareketliliğini etkilediği dönemde Türkiye, üçüncü çeyreği 25 milyar 526 milyon dolar turizm geliriyle tamamladı. İlk dokuz aylık gelir 51 milyar 278 milyon dolara ulaşırken hem üçüncü çeyrekte hem de dokuz aylık dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm geliri elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ürün ve pazar çeşitliliğini artırmak, tanıtım gücünü geliştirmek ve sektörün krizlere karşı bağışıklığını güçlendirmek için yürütülen çalışmaların sonuçlarını gördüklerini belirtti.