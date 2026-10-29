Altın Portakal’dan 1 milyon 450 bin liralık destek
63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Film Forum", bu yıl sinemaya toplam 1 milyon 450 bin lira destek sağladı.
İki gün boyunca gerçekleştirilen sunum ve sektörel söyleşilerin ardından ödül töreniyle sona eren Forum’da, "İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu Ödülü", Kader Kaya'nın "Tanrının Yükü" adlı projesine verildi. "Uzun Metraj Kurmaca Platform Ödülü"nü ise yönetmenliğini Atıl İnaç'ın, üstlendiği "Yağmur" filmi kazandı. "Work in Progress Belgesel" kategorisinde "İsmigül", kurmaca kategorisinde ise Murat Uğurlu'nun yazıp yönettiği "İskeletin Türküsü" ödüle değer görüldü. "Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu 'Pitching' Platformu" jürisi ödülü "Düş Kapanı" projesine verdi. Film Forum kapsamında ilk kez verilen İklime Duyarlı Hikaye Ödülü ise "Sisler Krallığı" projesine takdim edildi.