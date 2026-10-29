Çatlı 2’de hikâyenin merkezinde aile var

Abdullah Çatlı’nın hayatını 1980’li yılların siyasi atmosferi içinde ele alan Çatlı 2, dün akşam düzenlenen gala gösteriminin ardından yarın sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in üstlendiği film, dönemin çalkantılı olaylarını gizli görevler ve uluslararası operasyonların yanı sıra bir eşin ve iki kız çocuğunun yaşadıkları üzerinden anlatıyor. Yapımcılığını Seyfi Şahin’in üstlendiği, senaryosunu Onur Tan’ın yazdığı film, İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Macaristan’da gerçekleştirilen çekimlerle hazırlandı.

AİLENİN HAFIZASINI DİNLEDİM

Yeni Şafak’a konuşan yapımcı ve mimar Seyfi Şahin, projeye karar vermesinde Abdullah Çatlı’nın ailesiyle yaptığı görüşmelerin belirleyici olduğunu söyledi. Çatlı’nın eşi Meral Çatlı ve kızları Gökçen ile Selcen Çatlı’yı dinlemenin kendisini etkilediğini belirten Şahin, filmin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

“Kamunun yıllardır haberlerden ve tartışmalardan tanıdığı bir kişinin, ailesinin hafızasında nasıl yer aldığını dinledim. Bir eşin ve iki kız çocuğunun yaşadıkları, bekleyişleri, özlemleri vardı bu hikâyede. Bizi sinema açısından etkileyen de bu insani tarafı oldu. İnsanların hakkında çok şey duyduğu ama hayatının bütününü aynı ölçüde bilmediği bir ismi, ailesinin tanıklıklarına da yer vererek anlatmak istedik.”

Tarihsel gerçeklikle sinemasal anlatım arasındaki dengeye de dikkat çeken Şahin, kişisel tanıklıklarla tarihsel olayların birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Şahin, “İzleyicinin dönemin gerilimini hissederken, o gerilimin bir insanın ve ailesinin hayatındaki karşılığını da görmesini istiyoruz. Merak ve heyecanın yanında ayrılığın, bağlılığın ve verilen kararların bedelinin hissedildiği bir hikâye hedefliyoruz” dedi.

Sevgi temasına odaklandım

Filmde Abdullah Çatlı’yı canlandıran Vedat İnceefe ise tarihsel bir kişiliği beyaz perdeye taşımanın sorumluluğuna dikkat çekti. Karaktere hazırlanırken yönetmen ve kreatif yönetmen Ömer Faruk Sorak’la yaptığı sohbetlerin kendisine yol gösterdiğini dile getiren oyuncu, canlandırdığı kişiyi anlamlandırırken sevgi temasına odaklandığını aktardı:

“Abdullah Çatlı karakterine hazırlanırken temamız bana göre sevgiydi. Bunun içinde vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve aile sevgisi vardı. Buna önem gösterdik.”

Dönemin toplumsal gerilimini çocukluk yıllarından hatırladığını söyleyen İnceefe, filmde kendisini en çok etkileyen sahnelerden birinin cezaevindeki aile ziyareti olduğunu ifade etti. Oyuncu, Çatlı’nın çocuklarıyla buluştuğu ve onlara sarılmak isterken görevliler tarafından ayrıldığı sahnenin kendisini duygulandırdığını aktardı.

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