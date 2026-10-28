Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları’nın konuğu Hafiz Naeem ur Rahman
YediHilal Derneği tarafından düzenlenen Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları’nın altıncı programında Pakistan Cemaati İslami Lideri Hafiz Naeem ur Rahman konuk edilecek. “Küresel Krizler Karşısında Müslümanların Gelecek Tasavvuru” başlıklı program, 31 Ekim Cumartesi günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
YediHilal Derneği’nin farklı coğrafyalardan Müslümanlar arasında ilmî, fikrî ve sanatsal köprüler kurmak amacıyla düzenlediği Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları’nın altıncı konuğu, Pakistan Cemaati İslami Lideri Hafiz Naeem ur Rahman olacak.
Sedat Anar’ın musiki dinletisinin ardından Hafiz Naeem ur Rahman konuşacak
“Küresel Krizler Karşısında Müslümanların Gelecek Tasavvuru” başlığıyla gerçekleştirilecek program, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.30’da Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
Program, sanatçı Sedat Anar’ın musiki dinletisiyle başlayacak. Dinletinin ardından Hafiz Naeem ur Rahman’ın katılımıyla Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları gerçekleştirilecek.
Daha önce birçok isim konuk edildi
Uluslarüstü Konuşmalar kapsamında bugüne kadar Hamas siyasi lideri Halid Meşal, Tunus En-Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Prof. Dr. Metin İzeti, Prof. Dr. Mevlud Dudic, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve eski Fas Başbakanı Abdelillah Benkiran gibi isimler konuk edildi.