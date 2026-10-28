Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları’nın konuğu Hafiz Naeem ur Rahman

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya 'Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Antalya’da 31 Ekim–8 Kasım 2026 tarihleri arasında dördüncü kez sanatseverlerle buluşacak. Antalya Kültür Yolu Festivali’nde konserlerden sergilere, opera ve bale gösterilerinden tiyatroya, arkeoloji gezilerinden geleneksel sanat atölyelerine ve çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı bir program gerçekleştirilecek. Festivalin gastronomi programında ise 40’tan fazla Lezzet Noktası, şef buluşmaları ve Antalya’nın farklı ilçelerini kapsayan gastronomi rotalarıyla kentin zengin mutfak kültürü ön plana çıkacak.