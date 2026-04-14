Çizginin izinde bir ömür: Hasan Aycın 'Bizim Hikayemiz'de anlatılıyor

16:3114/04/2026, Salı
Çizgi dünyasının usta ismi Hasan Aycın.

YediHilal Derneği, “Bizim Hikayemiz” program serisinin ikincisinde Albayrak Medya iş birliğiyle çizgi dünyasının usta ismi Hasan Aycın’ı konuk ediyor.

YediHilal Derneği’nin büyük ilgi gören ve ilk bölümünde Ahmet Mercan’ın hayat yolculuğuna odaklanan “Bizim Hikayemiz” serisi, ikinci programıyla devam ediyor. “Çizginin İzinde Hasan Aycın” başlığıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik, sanatçının çizgilerle örülü dünyasını; dostlarının tanıklıkları ve özel gösterimlerle izleyiciye sunacak.

Dostlarının dilinden Hasan Aycın

Moderatörlüğünü Cemal Şakar ve Ömer Lekesiz’in üstleneceği akşamda; Akif Güler, Mustafa Aycın, Ahmet Kot, Mete Çamdereli, Osman Bayraktar ve Murat Pay, usta sanatçıyla olan hatıralarını ve onun sanat anlayışını anlatacaklar.

Zengin içerik ve özel gösterimler

Gecede sadece konuşmalar değil, Hasan Aycın’ın sanatına ve hayatına ışık tutan pek çok özel çalışma da yer alacak:

Hayatından kesitler sunan hatıralar ve dostlarından tanıklıklar,

Sanatçının ikonik çizgilerinden oluşan çizgi animasyonları,

Hasan Aycın’ın dünyasını dijital bir dille anlatan Masal Animasyonu,

Kapsamlı bir Multivizyon Gösterimi,

Katılımcılara özel olarak hazırlanan anı hediyeleri.

Tüm sanatseverler davetli

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan bu anlamlı buluşma, 18 Nisan Cumartesi günü saat 18.30’da başlayacak.

PROGRAM BİLGİLERİ:
Etkinlik Adı:
Bizim Hikayemiz - Çizginin İzinde Hasan Aycın
Mekan:
Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi
Tarih:
18 Nisan 2026, Cumartesi
Saat:
18.30
