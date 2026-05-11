Peygamber Efendimiz'i anlatan sergi Üsküdar'da sanatseverlerle buluşuyor

Muhammed Furkan Uğurlu
12:3111/05/2026, Pazartesi
G: 11/05/2026, Pazartesi
Sergi, 11 Mayıs-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.
YediHilal Derneği tarafından Peygamber Efendimiz’in doğumunun hicri 1500'üncü yılı vesilesiyle hazırlanan 'Bereket Dairesi' sergisi, Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Peygamber Efendimiz’e duyulan muhabbetin sanat ve kültürel hafıza üzerinden ele alındığı “Bereket Dairesi” sergisi, İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. YediHilal ve Vakıf Katılım iş birliği ile hazırlanan sergi, 11 Mayıs saat 19.00'da Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde açılacak.


Önemli şahsiyetlerin izleri de olacak

Sergide, sanatçıların Peygamber Efendimiz’e dair hazırladığı eserlerin yanı sıra koleksiyoner Fatih Ketancı’nın “Halk Müslümanlığı” koleksiyonundan seçilen çalışmalar da yer alacak. Dini temalı matbu halk resimleri, litografiler, kartpostallar, fotoğraflar ve levhalar serginin ana omurgasını oluşturacak.

Sergide Medine, Mekke ve İstanbul’un manevi mekanlarına ilişkin anlatıların yanında Veysel Karani, Eyüp el-Ensari ve Buhûrîzâde Mustafa Itrî gibi şahsiyetlerin izleri de yer alacak.


Proje yönetmenliğini Ramazan Karabacak’ın üstlendiği serginin proje müellifi ve küratörlüğünü Numan Noyan Küçük yapıyor. Sergide Ali Yasir Çıraklı, Beyza Ünlüsoy, Betül Morgül, Elif Kerra Çakır, Ersin Şahin, Eslem Bulut, Muhammed Nur Anbarlı, Münif Fehim Özarman, Tarık Akın, Tuba Asiltürk İlhan, Sevde Ataç ve Yasin Çetin’in eserleri yer alacak.


Uzun süre açık olacak

"Bereket Dairesi" sergisi, 11 Mayıs-21 Haziran 2026 tarihleri arasında haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında Üsküdar Mimar Sinan Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.



