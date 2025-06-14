‘Bir Taşın Hafızası’ gala yaptı

Temsil sonrası konuşan YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı şunları söyledi: "İlk defa ve ilk oyunumuzu yapıyoruz. Inşallah Türkiye'nin farklı savunmaları gezen ve Gazze'yi temel esas alan bütün derdi ve davayı ülkemizin savunmaya yayan bir oyun olacağını zannediyoruz. Allah'ın izniyle bu çalışmaların devamı gelecek. Tiyatro Teyakkuz ilk oyununu burada sergiledi. Burası Türkiye'nin belki de en prestijli salonlarından bir tanesi. Biz Gazze meselesini Türkiye'nin en iyi salonunda oynamak için bir araya geldik. Kardeşlerimiz çok büyük bir oyun ortaya çıkardılar. Her birisi profesyonel bir oyuncu değil. Galatasaray'da, Boğaziçi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde okuyan genç kardeşlerimiz. Haliyle karşımıza amatörlüğü ortaya koyan bir ekip karşımızda. Gerçekten zor bir çalışmaydı. İlk defa sahneye çıkan arkadaşlarımız ve bugün bu oyunu çok güzel ortaya koydular. Biz inanıyoruz Allah'ın izniyle Tiyatro Teyakkuz okul olacak, sadece Filistin temasını işleyen değil, dünyanın farklı bçlgelerindeki mücadeleleri sahne taşıyacak. Ve yetmeyecek Avrupa'ya kadar giden fetihleri burada hep beraber izleyeceğiz inşallah. Filistin inşallah özgür olana dek Filistin'e selam, direnen bütün izzetli Müslümanlara selam olsun."