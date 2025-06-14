Pavarotti'nin hayatı film oluyor

Ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'nin hayatının anlatıldığı bir film çekilecek. İtalya’nın en çok gişe yapan 2016 yapımı "Quo Vado?" filmiyle tanınan ünlü yapımcı Pietro Valsecchi tarafından geliştirilen film için tenorun eşi Nicoletta Mantovani ile danışmanlık anlaşması imzalandı. Variety'den Nick Vivarelli'nin haberine göre Valsecchi kısa süre içinde başrol oyuncusu ve yönetmeni açıklayacağını duyurdu. Yapımcının açıklamasına göre Mantovani, "Hikâyenin anlatımı ve sanatsal kurgusu dahil olmak üzere projenin her aşamasında aktif rol alacak." Proje, Pavarotti’nin “İtalyan ruhunu” öne çıkarırken, aynı zamanda evrensel bir çekicilik kazandırmayı amaçlıyor. Filmin senaryosunu, İtalya’nın en popüler dizilerinden "Gomorrah"nın yazarı Leonardo Fasoli kaleme alıyor.

Luciano Pavarotti’nin 2007'deki ölümünden kısa süre sonra, eşi Mantovani, Luciano Pavarotti Vakfı’nı kurmuştu. Pavarotti’nin doğup büyüdüğü Modena’da yer alan bu vakıf, sanatçının yaşamına adanmış müzede yer alan belgeleri, mektupları ve fotoğrafları yapımcıların kullanımına açıyor. Luciano Pavarotti, 1935 yılında Modena’da işçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi; babası fırıncı, annesi ise puro fabrikasında işçiydi. Opera ilgisini, amatör bir tenor olan babasından aldığını söylüyordu. Eşi Mantovani, Variety'ye verdiği röportajda sanatçıdan şöyle söz etti: "Luciano’nun büyük bir hayali vardı: Operayı yeniden halkın arasına taşımak. Çünkü o çocukken, opera sokaklarda söylenirdi ve bugünün pop müziği gibiydi." Pavarotti kariyeri boyunca, Placido Domingo ve José Carreras ile birlikte Üç Tenor (Three Tenors) projesinde yer aldı; ayrıca Bono, Elton John gibi rock yıldızlarıyla sahne aldığı Pavarotti and Friends yardım konserlerini düzenledi.