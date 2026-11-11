Bir ömrün biriktirdiği şiirler

Hece Yayınları’ndan çıkan Recai Akyel’in “Neden Şimdi?” adlı şiir kitabı, bir devlet adamının resmî görevlerinin ardında kalan insani dünyasına kapı aralıyor. 175 sayfalık eserde 150’yi aşkın şiir yer alıyor. Akyel, kitabını bir şairlik iddiasından ziyade samimi bir gönül paylaşımı olarak tanımlıyor. Sevgi, merhamet, özlem ve vicdan gibi insani değerleri merkeze alan kitap, okuru modern dünyanın karmaşası içinde kendi iç sesini yeniden duymaya çağırıyor.

BİREYSEL DUYGULARDAN TOPLUMSAL MESELELERE

Üç bölümden oluşan kitapta bireysel duygulardan toplumsal meselelere, inanç ve teslimiyetten vicdan sorgulamalarına uzanan geniş bir dünya var. “Beşerî&Tabiî” başlıklı ilk bölümde aile, sevgi, ayrılık, dostluk ve insan ilişkileri işleniyor. Kitabın “Toplumsal& İçtimaî” bölümü, Akyel’in kaymakamlık ve valilik yaptığı yıllardan izler taşıyor. Üçüncü bölüm “Ruhanî& Manevî”de dua, kulluk, teslimiyet ve insanın yaratıcıyla ilişkisi işleniyor. Akyel, arka kapakta kitabını “İnsanın insan olarak kalabilmesine dair bir çağrı” olarak nitelendiriyor. Yapay zekânın, hızın ve mekanikleşmenin insan duygularını aşındırdığı bir çağda şiiri bu kayba karşı bir direniş olarak konumlandırıyor.

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