Müzekartla 300 liraya müzelere yolculuk

Müzekart, Bakanlığa bağlı 350’den fazla müze ve ören yerinin yanı sıra Milli Saraylar İdaresi Başkanlığ'ına bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor. Kart sahipleri, bir yıl boyunca kapsam dahilindeki her bir müze veya ören yerine iki kez girebiliyor. Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüm resmi heyet katılımcılarının COP31 süresince Antalya’daki Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceğini bildirdi.

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Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 350 lira

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