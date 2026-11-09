Devlet adamlığından şairliğe: Recai Akyel'in yeni kitabı okurla buluştu

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Kaymakamlık ve valilik görevlerinin ardından Sayıştay Başkanlığı yapan, halen Anayasa Mahkemesi üyeliğini sürdüren Recai Akyel, bu kez şiir kitabıyla gündeme geldi.

“Neden Şimdi?” isimli şiir kitabıyla okurlarıyla buluşan Akyel, teknolojinin ve yapay zekânın etkisiyle giderek mekanikleşen yaşamda insanın kendi özünden uzaklaşmasına dikkat çekiyor.

Sevgi, merhamet, özlem ve vicdan gibi insani değerleri merkeze alan kitap, okuru modern dünyanın karmaşası içinde kendi iç sesini yeniden duymaya çağırıyor. Sade ve içten anlatımıyla öne çıkan Akyel, şiirleri aracılığıyla insanın hem kendisiyle hem de duygularıyla yeniden bağ kurmasını amaçlıyor.

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Teknoloji çağında insan kalabilme çağrısı

Akyel, kitabının arka kapak yazısında eserinin çıkış noktasını insanın insan olarak kalabilmesi şeklinde açıklıyor. Okurların kendi iç dünyalarındaki duyguları yeniden hatırlamasını amaçlayan yazar, şiirlerini insanın kendisine ve çevresine yabancılaşmasına karşı bir çağrı olarak sunuyor.

Akyel'in şiir anlayışını ve eserinin çıkış noktasını ise şu dizeler özetliyor:

Beşerdim, Yaşadım ve gördüm, Konuştular, duydum, Sustular, anladım,

Kızdım, kırıldım, Sevdim, üzüldüm, Olanlardan hislendim, Hislerimden yazdım.

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