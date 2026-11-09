İstanbul'da düzenlenen 6. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun sahnedeki selamlaması dikkat çekti.
7 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende sahneye çıkan Şerifoğlu, konuşmasına “Selamünaleyküm” diyerek başladı. Oyuncunun selamına salondaki konuklar alkışlarla karşılık verdi.
Ardından “Öncelikle herkese iyi akşamlar” diyerek konuşmasını sürdüren Şerifoğlu, festivalin altıncı yılının kutlanmasına da değindi.
Türk dünyasından 56 film izleyiciyle buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığının himayelerinde düzenlenen festival, 3-7 Kasım tarihleri arasında Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sinemacıları İstanbul'da buluşturdu.
Bu yıl 10 ülke ile 10 özerk cumhuriyet ve topluluktan katılımın sağlandığı festival kapsamında 56 film izleyiciyle buluştu. Uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film kategorilerinde toplam 30 yapımın yarıştığı organizasyonda 14 ödül sahiplerini buldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende En İyi Film Ödülü, yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği “Kanto” filmine verildi.
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