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Yahudi aklı ete de çözüm buldu: Biftek ama yazıcıdan çıkıyor
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Halime Kirazlı
17:40, 28/10/2026, Çarşamba

Yahudi aklı ete de çözüm buldu: Biftek ama yazıcıdan çıkıyor

İsrail merkezli Steakholder Foods, bitkisel karışımlarla hazırladığı et ve balık alternatiflerini Perfecta markasıyla ABD marketlerine taşıdı. Ürünlerin fiyatı, besin değeri ve ambalaj bilgileri dikkat çekerken, şirketin Netanyahu ile teması ve CEO’sunun İsrail askerlerine yardım sağladığını açıklayan bir kuruluşla bağlantısı da bulunuyor.

Üzerindeki yağ çizgileri ve lifli dokusuyla bifteği andırıyor. Ancak bu görüntüyü oluşturan hayvansal et değil, bitkisel malzemeler. İsrail merkezli gıda teknolojisi şirketi Steakholder Foods’un Perfecta markasıyla sunduğu ürünler, etin görünümünü ve çiğneme hissini taklit etmek üzere geliştiriliyor.

Şirket, Perfecta’nın ABD’nin kuzeydoğusundaki market raflarına çıktığını 3 Eylül'de duyurdu. Seride biftek ve bonfile benzeri ürünlerin yanı sıra bitkisel tavuk göğsü, somon ve beyaz balık köfteleri bulunuyor. Gündemdeki yenilik, 3D yazıcıyla ilk kez yiyecek üretilmesi değil; markanın ABD’de perakende satışa başlaması.

Netanyahu tesisi ziyaret etmişti

Steakholder Foods, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ziyaretiyle de gündeme geldi. Netanyahu, Nisan 2023’te şirketin tesislerini gezerek geliştirilen kültür eti ve balık ürünlerini tattı. Şirketin CEO’su Arik Kaufman, ziyareti teknolojilerinin önemini gösteren bir gelişme olarak değerlendirdi.

Netanyahu ve şirketin CEO'su Arik Kaufman.
Netanyahu ve şirketin CEO'su Arik Kaufman.

Ziyarette sunulan ürünlerle Perfecta’nın bitkisel alternatifleri aynı değil. Kültür eti, hayvan hücrelerinin çoğaltılmasıyla geliştiriliyor. Bu habere konu olan Perfecta ürünlerinde ise bitkisel bileşenler kullanılıyor.

CEO’nun İsrail askerine destek açıklaması

Kaufman, Center for Jewish Impact adlı kuruluşun genç liderlik kurulu CJI Fellows üyeleri arasında yer alıyor. İsrail’in uluslararası ilişkilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüten kuruluş, sivillere yönelik yardımlarının yanında, 7 Ekim sonrasında İsrail askerlerine temel ihtiyaç malzemeleri sağladığını da kendi internet sitesinde açıklıyor.

Kaufman’ın bu yardım projelerine kişisel olarak bağış yaptığına veya şirket kaynaklarının projelere aktarıldığına ilişkin doğrulanmış bir kayıt bulunmuyor.

Bununla birlikte Kaufman, 20 Ekim 2023 tarihli şirket mektubunda bazı çalışanların, kendi ifadesiyle, “ülke savunmasına cesaretle katıldığını” belirtti. Kendi sosyal medya paylaşımında ise İsrail Dışişleri yetkilileriyle yapılan bir toplantıda, şirket yöneticilerinin uluslararası kamuoyundaki anlatıyı değiştirmekte oynayabilecekleri rolün ele alındığını aktardı.

Biftek görünümü nasıl oluşturuluyor?

3D gıda yazıcısı, hazırlanan karışımları bir tasarıma göre katman katman yerleştiriyor. Böylece etin liflerini ve yağ dağılımını andıran bir yapı oluşturuluyor. Hedef, yalnızca görüntüyü değil, ürün kesildiğinde ve çiğnendiğinde hissedilen dokuyu da taklit etmek.

Biftek benzeri ürünün içindekiler listesinde su, soya unu, kolza ve Hindistan cevizi yağları, aroma vericiler, pancar tozu, modifiye nişasta ve kıvam sağlayan bileşenler yer alıyor.

Bitkisel ama ucuz mu?

Allrecipes’in aktardığı satış listelemesinde, mermer desenli biftek alternatifinin paket fiyatı 9 dolar 39 sent. Şirketin besin tablosunda 250 gram olarak belirtilen paket üzerinden hesaplandığında kilogram fiyatı yaklaşık 38 dolara ulaşıyor. Fiyatlar satış noktasına göre değişebiliyor.

Ancak gerçek etle karşılaştırma yaparken yalnızca paket fiyatına bakmak yeterli değil. Ürünün ağırlığı, protein miktarı, yağ içeriği ve diğer besin öğelerinin de birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Tek pakette sodyum ihtiyacının iki katı var

Şirketin yayımladığı besin tablosuna göre, 250 gramlık biftek alternatifinde 26 gram protein, 10 gram lif ve 1 gram doymuş yağ bulunuyor. Aynı paketteki sodyum miktarı ise 1.030 miligram. Bu, etikette kullanılan günlük referans değerin yüzde 45’ine karşılık geliyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) etiket okuma ölçütüne göre, bir porsiyonda günlük sodyum değerinin yüzde 20’si ve üzeri “yüksek” kabul ediliyor. Bu sınıflandırma, ürünün zehirli olduğu anlamına gelmiyor; tüketilen miktara ve günün diğer öğünlerinden alınan sodyuma dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

The Independent’ın 19 Ekim tarihli haberine göre, Perfecta ambalajlarında ürünlerin bitkisel olduğu belirtilirken 3D baskıyla üretildiği açıkça ifade edilmiyor. Bu durum, tüketicinin satın aldığı gıdanın üretim yöntemi hakkında ne kadar bilgilendirildiği sorusunu gündeme getiriyor.

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Başlıklar :PerfectaSteakholderArik KaufmanBenyamin Netenyahuİsrail 3D et3D yazıcı et
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