Karanlık Kanyon'dan Mani Yolu'na: Erzincan Kemaliye'de bir gün

08/11/2026, Pazar15:04
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
26

Bildirimler

Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler08 Kasım 2026 14:40 PazarSON DAKİKA
Kulislerden sızan emekli zammı formülü ortaya çıktı08 Kasım 2026 14:00 PazarSON DAKİKA
Palamuda veda zamanı: Gözler ona çevrildi08 Kasım 2026 13:36 PazarSON DAKİKA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladı08 Kasım 2026 12:38 PazarSON DAKİKA
Saatlerce elektrik olmayacak: BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu08 Kasım 2026 12:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Altın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdilerAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında karşıladıYurt genelinde soğuk havalar etkisin arttırıyor: ⚠️Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısıSGK uzmanı masadaki 4 farklı zam oranını rakam rakam hesapladı✍ Hayrettin Karaman yazdı: 'Tamahkârla sahtekâr çabuk anlaşır'
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Halime Kirazlı14:39, 08/11/2026, PazarG: Güncelleme: 14:43, 08/11/2026, Pazar

Karanlık Kanyon'dan Mani Yolu'na: Erzincan Kemaliye'de bir gün

Dağların arasında uzanan Karanlık Kanyon, asırlık taş ve ahşap evler, gurbet hasretini anlatan maniler ve yöresel lezzetler... Erzincan'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Kemaliye'yi gezdik. İşte Kemaliye'de görülmesi gereken yerler.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi, sarp dağların arasından uzanan suları, yemyeşil sokakları ve geleneksel mimarisiyle dikkat çekiyor. Bir yanda doğa tutkunlarının ilgisini çeken Karanlık Kanyon, diğer yanda geçmişin izlerini bugüne taşıyan taş ve ahşap evler bulunuyor.

Eylül ayında ziyaret ettiğimiz Kemaliye'de dut, ceviz ve incir ağaçlarının çevrelediği sokaklardan Karanlık Kanyon'un etkileyici manzarasına uzanan bir yolculuk yaptık.

Karanlık Kanyon'da iki farklı yolculuk

Kemaliye'nin en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri Karanlık Kanyon. Yüksek kayalıkların arasında uzanan su, tekne turlarıyla yakından görülebiliyor. Kanyonun bazı kesimlerinin gün ışığını sınırlı alması, isminin de kaynağı olarak anlatılıyor.

Kanyonu bir de yukarıdan görmek isteyenler için Taş Yolu farklı bir deneyim sunuyor.

Bölge halkının 1870'li yıllarda kayaları oymaya başlayarak açtığı yol, devlet desteğinin de katkısıyla 2002 yılında tamamlandı. Yaklaşık 7 kilometrelik güzergâhta 38 tünel bulunuyor.

Bugün safari araçlarıyla da gezilebilen Taş Yolu, keskin virajları ve sarp kayalıklarıyla dikkat çekiyor. Sarsıntılı yolculuk boyunca Karanlık Kanyon'un manzarası farklı açılardan görülebiliyor.

Gurbete gidenlerin ardından yazılan maniler

Kemaliye'nin yalnızca doğası değil, geçmişten bugüne ulaşan kültürel mirası da oldukça zengin.

Bunlardan biri Mani Yolu. Geçmişte çalışmak için İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlere giden erkeklerin ardından kadınların yazdığı maniler, bugün yol boyunca sergileniyor.

Özlem, ayrılık ve gurbet hasretini anlatan dizeler, Kemaliye'nin geçmişteki sosyal hayatına da ışık tutuyor.

Kapı tokmaklarının bile bir hikâyesi var

Kemaliye'nin dar sokaklarında taş ve ahşabın birlikte kullanıldığı geleneksel evler öne çıkıyor. Bazı yapılar ise doğal kaya dokusuyla bütünleşen mimarileriyle dikkat çekiyor.

Bu evlerin en ilginç ayrıntılarından biri kapı tokmakları.

Geleneksel olarak erkek ziyaretçiler için kalın, kadın ziyaretçiler için ince ses çıkaran ayrı tokmaklar kullanılıyor. Böylece ev sahibi, kapıyı açmadan önce gelen misafirin kadın mı erkek mi olduğunu anlayabiliyordu.

İlçede bu geleneği sürdüren ustalar, kapı tokmaklarını bugün de el işçiliğiyle üretmeye devam ediyor.

Dut ve cevizden yapılan asırlık tatlı: Lök

Kemaliye'nin mutfağında da kendine özgü lezzetler bulunuyor. Bunların başında lök tatlısı geliyor.

Kurutulmuş dut ve cevizin dövülerek macun kıvamına getirilmesiyle hazırlanan lök, yörede uzun yıllardır yapılan geleneksel bir tatlı. 2023 yılında coğrafi işaretle tescillenen bu lezzet, Kemaliye ziyaretlerinin en dikkat çekici tatlarından biri.

Bölge mutfağında keşkek, kör dolma, yaprak sarma ve çorba çeşitleri de sofralarda yer buluyor.

Orada bir köy var uzakta: O köy Apçağa

Kemaliye gezimizin duraklarından biri de ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Apçağa köyü oldu.

Şair Ahmet Kutsi Tecer'in memleketi olan Apçağa, onun ünlü Orda Bir Köy Var Uzakta şiiriyle özdeşleşmiş durumda.

Yemyeşil ağaçları, taş sokakları ve geleneksel ahşap evleriyle dikkat çeken köyde, Ahmet Kutsi Tecer'in adını taşıyan bir kültürevi de bulunuyor.

Son durak Girlevik Şelalesi

Erzincan yolculuğumuzun son duraklarından biri ise Girlevik Şelalesi oldu.

Erzincan şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan şelale, farklı kademelerden dökülen suları ve çevresindeki yeşil alanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kanyonlardan tarihî sokaklara, yöresel lezzetlerden şelalelere uzanan bu yolculuk, Kemaliye'nin doğal ve kültürel zenginliklerini bir arada görme fırsatı sundu.

Hayat
Karadeniz’in abartılması gereken şehri: Giresun
Hayat
Isparta kışın da çok güzel: Kayak tatilini ucuza getirin
Başlıklar :Apçağa köyüKemaliye gezilecek yerlerErzincan KemaliyeErzincan gezi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet