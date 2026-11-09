Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi filminin galası yapıldı

Mustafa Burak Kalaç ve Kubilay Kafkaslı’nın yönettiği, senaryosunu Ömer Demirci’nin kaleme aldığı dostluk, güven ve dayanışma temalarını işleyen “Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi” animasyon filminin galası düzenlendi. Yapımcılığını Emir Şahinler, matematikçi Ali Sacihan, Timur Savcı, Cemal Okan ve Ferhat Aslan’ın üstlendiği filmin Zorlu AVM Paribu Cineverse’te gerçekleştirilen gösteriminde, çocuklar ve ebeveynleri aynı macerada buluştu.
Filmin ekibinin yanı sıra sinema ve sanat dünyasından davetlilerin de katıldığı galada çeşitli etkinliklerle eğlenen çocuklar, filmdeki karakterlerin maskotlarıyla da fotoğraf çektirdi. “Pırıl 3: Kayıp Anahtarın Gizemi” filmi, 13 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.
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