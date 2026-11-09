09/11/2026, Pazartesi11:33
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
33

Bildirimler

Melek Subaşı'nın evliliği 17 yıl sonra yeniden gündemde09 Kasım 2026 11:25 PazartesiSON DAKİKA
Bakan Gürlek verileri paylaştı: 73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldı09 Kasım 2026 11:11 PazartesiSON DAKİKA
Bakanlıktan bir okul forması için yasak ve toplatma kararı09 Kasım 2026 10:45 PazartesiSON DAKİKA
Yaprağından posasına dev ekonomiye dönüştü09 Kasım 2026 10:30 PazartesiSON DAKİKA
Altın piyasasında ibre yukarı döndü: İşte fiyatlarda son durum09 Kasım 2026 10:15 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bakan Gürlek verileri paylaştı: 73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldıBakanlıktan bir okul forması için yasak ve toplatma kararıKritik Kabine toplanıyor: Milyonların gözü Beştepe’de 📌İşte gündemdeki diğer başlıklarEisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındı

Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 350 lira

10:26, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan Müzekart uygulamasıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca 300 TL’ye gezme imkanı sunuyor. Yabancı ziyaretçiler için Efes’e giriş 40 avro, Hierapolis (Pamukkale) ve Galata Kulesi’ne giriş ayrı ayrı 30 avro iken vatandaşlar, Müzekart kapsamındaki her bir müze ve ören yerini yılda iki kez ziyaret edebiliyor. Uygulamanın başladığı 2008’den Eylül 2026’ya kadar yaklaşık 38 milyon kart kullanıcılarıyla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müze kültürünü yaygınlaştırmak ve kültürel mirasa erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Müzekart, vatandaşları Türkiye’nin tarih ve kültür hazineleriyle buluşturuyor. Türk vatandaşlarının bütçesini gözeten uygulama, 300 TL’lik bedeliyle Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini müzelerdeki eserler ve tarihî mekânlar üzerinden keşfetme fırsatı sağlıyor.


Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabildiği uygulama, müze ve ören yeri ziyaretlerini yıl boyunca uygun fiyatlı bir kültürel etkinlik seçeneği hâline getiriyor. Vatandaşlar, tek kartla farklı şehirlerdeki yüzlerce ziyaret noktasını gezi planlarına dâhil edebiliyor.



“Vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak kültürel mirasla buluşturuyoruz”


Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Müzekart’ın vatandaşların kültürel mirasa erişimini kolaylaştıran önemli bir uygulama olduğunu belirterek, “Türkiye, farklı medeniyetlerin izlerini bir arada barındıran çok zengin bir mirasa sahip. Türk vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak bu zenginliği yerinde görmelerini, müzelerimizi ve ören yerlerimizi hayatlarının bir parçası hâline getirmelerini istiyoruz. 300 TL’lik Müzekart ile 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca ziyaret etme imkânı sunuyoruz.” dedi.


Müzekart’ın sunduğu geniş ziyaret ağına dikkati çeken İnceciköz, “Vatandaşlarımız tek bir kartla farklı şehirlerdeki müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezebiliyor, her birini yıl içinde iki kez ziyaret edebiliyor. Aile bütçesini gözeten bu imkânın kültür gezilerine ve vatandaşlarımızın seyahat planlarına daha fazla yansımasını önemsiyoruz. Herkesi yaşadığı şehrin müzesinden başlayarak ülkemizin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


Gençlerin kültürel mirasla kurduğu bağın önemini vurgulayan İnceciköz, “Bir eseri yakından görmek, bir antik kentin sokaklarında yürümek, tarihin yaşandığı mekânda bulunmak öğrenmeyi çok daha anlamlı kılıyor. Gençlerimizin Anadolu uygarlıklarını ve Türk tarihini yerinde tanımasını, bu toprakların birikimini sahiplenmesini istiyoruz. Müzekart’ı, kültürel mirası tanıma ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunan bir araç olarak görüyoruz.” diye konuştu.


İnceciköz, uygulamanın başladığı 2008’den Eylül 2026’ya kadar yaklaşık 38 milyon Müzekart’ın kullanıcılarıyla buluştuğunu belirterek, “Bu ilgi, vatandaşlarımızın kültürel mirasımıza duyduğu merakın güçlü bir göstergesi. Hedefimiz, vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla daha fazla müzeyle buluşturmak ve müze ziyaretini yıl boyunca sürdürülen bir alışkanlık hâline getirmek. Kültürel mirasımızı tanıdıkça onu koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz da güçleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.


Müzekart ile vatandaşa fiyat avantajı


Yabancı ziyaretçiler için Efes Ören Yeri’nin dijital müze dâhil giriş bedeli 40 avro olarak uygulanıyor. Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri’ni kapsayan tek bilet 38 avro; Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve Galata Kulesi’nin giriş bedelleri ayrı ayrı 30 avro; Troia Müzesi ile Troia Ören Yeri’ni kapsayan tek bilet ise 27 avro.


Bu tarifeler ilgili alanlara tek giriş için geçerliyken vatandaşlar, 300 TL’lik Müzekart ile kart kapsamındaki 350’den fazla müze ve ören yerinin her birini bir yıl boyunca iki kez ziyaret edebiliyor. Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan bu fiyat avantajı, farklı şehirlerdeki kültürel miras alanlarını uygun bedelle gezmeye ve yıl boyunca birden fazla kültür rotasını keşfetmeye imkân sağlıyor.


Milli Saraylar ve Gelibolu da kapsamda


Müzekart, Bakanlığa bağlı 350’den fazla müze ve ören yerinin yanı sıra Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

Kart sahipleri, bir yıl boyunca kapsam dâhilindeki her bir müze veya ören yerine iki kez giriş yapabiliyor. Böylece vatandaşlar hem yeni yerler keşfedebiliyor hem de daha önce gezdikleri alanları yeniden ziyaret ederek eserleri ve tarihî dokuyu daha yakından inceleyebiliyor.


Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek


Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek.


Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkânı sunulacak. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla müze ve ören yerlerine giriş işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.


Türkiye’nin kültürel zenginlikleri tek kartla keşfediliyor


Antik kentlerden arkeoloji müzelerine, saraylardan tarihî alanlara uzanan geniş ziyaret ağı, Türkiye’nin farklı dönemlere ait kültürel birikimini vatandaşlarla buluşturuyor.


Müzekart, yaşadığı şehrin tarihini tanımak isteyenlerden seyahatlerinde kültür rotalarına yer verenlere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Vatandaşların bütçesini gözeten yıllık kullanım imkânı, müze gezilerinin farklı zamanlara yayılmasını ve kültürel mirasa daha fazla vakit ayrılmasını kolaylaştırıyor.



2008’den bugüne yaklaşık 38 milyon kart


Türkiye’de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008 yılında uygulamaya konulan Müzekart, Eylül 2026 itibarıyla toplam 37 milyon 979 bin 749 adet olarak kullanıcılarına ulaştı.


Uygulama, müzecilik hizmetlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasına katkı sağlarken özellikle gençlerin Anadolu uygarlıkları ve Türk tarihi konusundaki bilgi birikiminin güçlendirilmesini destekliyor. Müze ve ören yerlerini daha kolay erişilebilir kılan Müzekart, kültürel mirasın tanınmasına ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunuyor.


Çocuklara, ileri yaştaki vatandaşlara ve öğretmenlere ücretsiz giriş


Kültür ve Turizm Bakanlığı, vatandaşların kültürel mirasa erişimini ücretsiz ziyaret uygulamalarıyla da destekliyor. Bu kapsamda 18 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 65 yaş ve üzerindeki Türk vatandaşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, ilgili kimlik ve hak sahipliği koşulları çerçevesinde Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor.


Başlıklar :müzekartkültür ve turizm bakanlığımüze
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Müzekart ile 350'den fazla müze ve ören yerini gezmek sadece 350 lira

Kültür ve Turizm Bakanlığının müze kültürünü yaygınlaştırmak ve kültürel mirasa erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Müzekart, vatandaşları Türkiye’nin tarih ve kültür hazineleriyle buluşturuyor. Türk vatandaşlarının bütçesini gözeten uygulama, 300 TL’lik bedeliyle Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişini müzelerdeki eserler ve tarihî mekânlar üzerinden keşfetme fırsatı sağlıyor.


Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabildiği uygulama, müze ve ören yeri ziyaretlerini yıl boyunca uygun fiyatlı bir kültürel etkinlik seçeneği hâline getiriyor. Vatandaşlar, tek kartla farklı şehirlerdeki yüzlerce ziyaret noktasını gezi planlarına dâhil edebiliyor.



“Vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak kültürel mirasla buluşturuyoruz”


Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Müzekart’ın vatandaşların kültürel mirasa erişimini kolaylaştıran önemli bir uygulama olduğunu belirterek, “Türkiye, farklı medeniyetlerin izlerini bir arada barındıran çok zengin bir mirasa sahip. Türk vatandaşlarımızın bütçesini koruyarak bu zenginliği yerinde görmelerini, müzelerimizi ve ören yerlerimizi hayatlarının bir parçası hâline getirmelerini istiyoruz. 300 TL’lik Müzekart ile 350’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca ziyaret etme imkânı sunuyoruz.” dedi.


Müzekart’ın sunduğu geniş ziyaret ağına dikkati çeken İnceciköz, “Vatandaşlarımız tek bir kartla farklı şehirlerdeki müzelerimizi ve ören yerlerimizi gezebiliyor, her birini yıl içinde iki kez ziyaret edebiliyor. Aile bütçesini gözeten bu imkânın kültür gezilerine ve vatandaşlarımızın seyahat planlarına daha fazla yansımasını önemsiyoruz. Herkesi yaşadığı şehrin müzesinden başlayarak ülkemizin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.


Gençlerin kültürel mirasla kurduğu bağın önemini vurgulayan İnceciköz, “Bir eseri yakından görmek, bir antik kentin sokaklarında yürümek, tarihin yaşandığı mekânda bulunmak öğrenmeyi çok daha anlamlı kılıyor. Gençlerimizin Anadolu uygarlıklarını ve Türk tarihini yerinde tanımasını, bu toprakların birikimini sahiplenmesini istiyoruz. Müzekart’ı, kültürel mirası tanıma ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunan bir araç olarak görüyoruz.” diye konuştu.


İnceciköz, uygulamanın başladığı 2008’den Eylül 2026’ya kadar yaklaşık 38 milyon Müzekart’ın kullanıcılarıyla buluştuğunu belirterek, “Bu ilgi, vatandaşlarımızın kültürel mirasımıza duyduğu merakın güçlü bir göstergesi. Hedefimiz, vatandaşlarımızı uygun fiyatlarla daha fazla müzeyle buluşturmak ve müze ziyaretini yıl boyunca sürdürülen bir alışkanlık hâline getirmek. Kültürel mirasımızı tanıdıkça onu koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuz da güçleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.


Müzekart ile vatandaşa fiyat avantajı


Yabancı ziyaretçiler için Efes Ören Yeri’nin dijital müze dâhil giriş bedeli 40 avro olarak uygulanıyor. Troia Müzesi, Troia Ören Yeri ve Assos Ören Yeri’ni kapsayan tek bilet 38 avro; Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ve Galata Kulesi’nin giriş bedelleri ayrı ayrı 30 avro; Troia Müzesi ile Troia Ören Yeri’ni kapsayan tek bilet ise 27 avro.


Bu tarifeler ilgili alanlara tek giriş için geçerliyken vatandaşlar, 300 TL’lik Müzekart ile kart kapsamındaki 350’den fazla müze ve ören yerinin her birini bir yıl boyunca iki kez ziyaret edebiliyor. Türk vatandaşlarının bütçesini koruyan bu fiyat avantajı, farklı şehirlerdeki kültürel miras alanlarını uygun bedelle gezmeye ve yıl boyunca birden fazla kültür rotasını keşfetmeye imkân sağlıyor.


Milli Saraylar ve Gelibolu da kapsamda


Müzekart, Bakanlığa bağlı 350’den fazla müze ve ören yerinin yanı sıra Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı ziyaret alanlarında da kullanılabiliyor.

Kart sahipleri, bir yıl boyunca kapsam dâhilindeki her bir müze veya ören yerine iki kez giriş yapabiliyor. Böylece vatandaşlar hem yeni yerler keşfedebiliyor hem de daha önce gezdikleri alanları yeniden ziyaret ederek eserleri ve tarihî dokuyu daha yakından inceleyebiliyor.


Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek


Bakanlığın dijital dönüşüm projesiyle T.C. kimlik kartları da Müzekart olarak kullanılabilecek. Yeni sistemde vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak giriş yapabilecek.


Kullanım süresi devam eden mevcut Müzekartlar geçerliliğini koruyacak. Süresi sona eren kartların ardından kimlik kartıyla kullanım imkânı sunulacak. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalarla müze ve ören yerlerine giriş işlemlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.


Türkiye’nin kültürel zenginlikleri tek kartla keşfediliyor


Antik kentlerden arkeoloji müzelerine, saraylardan tarihî alanlara uzanan geniş ziyaret ağı, Türkiye’nin farklı dönemlere ait kültürel birikimini vatandaşlarla buluşturuyor.


Müzekart, yaşadığı şehrin tarihini tanımak isteyenlerden seyahatlerinde kültür rotalarına yer verenlere kadar geniş bir kesime hitap ediyor. Vatandaşların bütçesini gözeten yıllık kullanım imkânı, müze gezilerinin farklı zamanlara yayılmasını ve kültürel mirasa daha fazla vakit ayrılmasını kolaylaştırıyor.



2008’den bugüne yaklaşık 38 milyon kart


Türkiye’de müzeciliğin geliştirilmesi ve müze ziyaretlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 2008 yılında uygulamaya konulan Müzekart, Eylül 2026 itibarıyla toplam 37 milyon 979 bin 749 adet olarak kullanıcılarına ulaştı.


Uygulama, müzecilik hizmetlerinin toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasına katkı sağlarken özellikle gençlerin Anadolu uygarlıkları ve Türk tarihi konusundaki bilgi birikiminin güçlendirilmesini destekliyor. Müze ve ören yerlerini daha kolay erişilebilir kılan Müzekart, kültürel mirasın tanınmasına ve koruma bilincinin gelişmesine katkı sunuyor.


Çocuklara, ileri yaştaki vatandaşlara ve öğretmenlere ücretsiz giriş


Kültür ve Turizm Bakanlığı, vatandaşların kültürel mirasa erişimini ücretsiz ziyaret uygulamalarıyla da destekliyor. Bu kapsamda 18 yaş altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 65 yaş ve üzerindeki Türk vatandaşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, ilgili kimlik ve hak sahipliği koşulları çerçevesinde Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor.


1/8
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet