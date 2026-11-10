Rumeli’de Türkçeyi yaşatanlar

Aralarında Altay Suroy ve İskender Muzbeg gibi şairler, Zeynel Beksaç gibi şair-ressamlar, Reşit Hanadan gibi roman yazarları, Şükran-Seza Celina gibi emekli Türkçe öğretmenleri, Aluş Nuş gibi müzisyenler ve Prof. Dr. Fadil Hoca gibi akademisyenlerin yer aldığı belgesel çekimleri ve söyleşiler için yollara düşen yazar Tuna, “Yaşları 70-90 arasında olup eserleri ve mücadeleleriyle yasaklara ve zorluklara rağmen bir ömür Türkçeyi yaşatan bu güzel insanların hayatlarını belgelemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yola çıktım” dedi. Tuna, geçen ay da Romanya, Gagauz Yeri ve Bosna Hersek’te çekimler yaptı.

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