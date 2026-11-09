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11:11, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:59, 09/11/2026, Pazartesi

İranlı Türk Tebriz'de içerik çeken Türk gence tepki gösterdi: 'Türkiye’den hiç hoşlanmıyorum'

İran’ın Tebriz kentinde kahvaltı yapan Türk içerik üreticisi Berkay Bilgiç, kendisine Türkiye’den olup olmadığını soran bir İran Türkünün tepkisiyle karşılaştı. Türkçe olarak, Türkiye’den hoşlanmadığını ve siyasetçilerin kendilerini arkadan bıçakladığını söyleyen adama Bilgiç, “Sen benim abimsin, kardeşimsin” diyerek tartışmayı yatıştırmaya çalıştı.

Tebriz’de Türk içerik üreticisine tepki: “Türkiye’den hiç hoşlanmıyorum”

İran’ın Türk nüfusunun yoğun olduğu Tebriz kentinde kahvaltı yapan içerik üreticisi Berkay Bilgiç, bir kişinin kendisine yönelik tepkisiyle karşılaştı. Türkiye’den olup olmadığını soran kişi, Türkiye’den hoşlanmadığını belirterek siyasi gelişmeler nedeniyle tepki gösterdi.

“Siyasetçileriniz bizi arkadan bıçakladı”

Kırık Türkçeyle konuşan kişi, “Türkiye’den hiç hoşlanmıyorum. Siyasetçileriniz bizi arkadan bıçakladı” ifadelerini kullandı. Bilgiç ise siyasilerden kendisinin sorumlu olmadığını belirterek, “Sen benim abimsin, kardeşimsin. Tebriz benim kardeşimdir, canımdır” yanıtını verdi.

“Kardeşliğimizi kimse bozamaz”

Bilgiç, şehirde milyonlarca Türk’ün yaşadığını hatırlatarak birkaç kişinin sözleri üzerinden toplumlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Kahvaltı sırasında yaşanan gerginlik, tarafların kardeşlik ve dostluk mesajlarıyla sona erdi.

Bilgiç, “Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz abi” sözleriyle konuşmasını tamamladı. O anlar içerik üreticisinin kamerasına yansıdı.

Başlıklar :i̇rantebrizberkay bilgiçiçerik üreticisitürkiye i̇ran ilişkileri
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