Manisa’daki faciadan ders alınmadı: Otobüs şoförünün "canımızı tehlikeye atıyorsun" diyen yolculara cevabı 'pes' dedirtti

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Türkiye’yi yasa boğan ve 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının üzerinden kısa bir süre geçmişken, yolcuların can güvenliğini hiçe sayan bir kural ihlali de Bursa'da yaşandı. Bursa-Gebze seferini gerçekleştiren bir yolcu otobüsünün şoförü, otoyolda ölümcül bir risk oluşturarak geri geri gitmeye başladı.

SAPAĞI KAÇIRINCA GERİ MANEVRA YAPTI

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Bursa çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa’dan Gebze’ye gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün şoförü, İstanbul çıkışından sapması gerekirken dalgınlık sonucu İzmir istikametine doğru ilerledi. Yanlış yöne girdiğini fark eden sürücü, bir sonraki çıkıştan dönmek yerine akan otoyol trafiğinde aracını geri vitese takarak geri geri gitmeye başladı.

Otobüsün otoyolda geri manevra yaptığını fark eden yolcular büyük panik yaşayarak duruma sert tepki gösterdi. Sürücüye "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek aracı durdurması yönünde uyarılarda bulunan yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Uyarılara aldırış etmeyerek tehlikeli manevrasını sürdüren şoförün, tepki gösteren vatandaşları "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek ikna etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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MANİSA'DAKİ FACİA AKILLARA GELDİ

Bursa’da yaşanan bu sorumsuzluk, 11 Ekim’de Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve 11 kişinin ölümü, 27 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tur otobüsü faciasını yeniden akıllara getirdi. Akhisar'da da kaçırılan gişeler nedeniyle geri manevra yapan otobüse arkadan gelen tır çarpmış ve felaket yaşanmıştı. Manisa'daki facianın ardından otobüs şoförlerinin benzer tehlikeli hareketleri sürdürmesi, yolcuların can güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha tepe noktaya çıkardı.