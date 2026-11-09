İzmir’de demir çelik fabrikasında patlama: İşçiler yaralandı

İzmir’de HABAŞ Demir Çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var
İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikadan yoğun duman yükselirken, çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İlk haberlerde fabrikada yaralanan işçilerin bulunduğu, bazı çalışanların ise mahsur kaldığının aktarıldığı belirtildi. Yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor
Fabrikada meydana gelen patlamanın nedeni henüz açıklanmadı. Olay yerindeki müdahale ve incelemeler sürüyor.
Yangına müdahale ediliyor+1
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.